Bottas: "E' solo la prima qualifica, ma sono impressionato"

1’02’’939, è questo il biglietto da visita con il quale Valtteri Bottas si è presentato in questa controversa stagione 2020 di Formula 1.

Che la Mercedes fosse la vettura da battere era apparso chiaro sin dai test invernali andati in scena a Barcellona, ma quando si è trattato di fare sul serio la Mercedes ha schierato in campo l’artiglieria pesante ed il finlandese è riuscito a beffare per appena 12 millesimi Lewis Hamilton.

Il sei volte campione del mondo sembrava essere destinato alla conquista della prima pole della stagione sui saliscendi del Red Bull Ring, ma Bottas si è rivelato un avversario ostico. Valtteri, infatti, ha ottenuto il miglior crono di giornata in occasione del primo tentativo in Q3 per poi commettere un errore nel secondo tentativo che ha impedito al suo compagno di squadra di migliorarsi.

Nonostante la sbavatura Bottas ha potuto festeggiare una pole da record ed una volta sceso dalla vettura non ha nascosto di essere rimasto sorpreso dal risultato odierno.

“Avevo delle sensazioni un po' strane prima delle qualifiche, ma adesso sto ancora tremando perché ho spinto la vettura al limite. Mi ero preparato bene e devo fare i complimenti a tutto il team per il grande lavoro che ha svolto”.

I distacchi imposti al resto del gruppo dalle due Mercedes sono stati davvero impressionanti. Max Verstappen, il primo degli inseguitori con il terzo tempo, ha pagato un gap di mezzo secondo dalla pole, mentre Charles Leclerc, il miglior ferrarista in griglia in una giornata nerissima, ha accusato quasi un secondo di ritardo.

Bottas nel commentare la grande performance odierna ha voluto gettare acqua sul fuoco, ma quando è stato incalzato ha ammesso di essere rimasto impressionanto dalle performance della Mercedes W11.

“Abbiamo chiuso la sessione con un risultato davvero positivo, ma è solo la prima qualifica dell’anno. Ad ogni modo sono davvero impressionato”.

Valtteri, infine, ha voluto rendere omaggio a tutti gli uomini e le donne del team della Stella capaci di realizzare, ancora una volta, una vettura davvero incredibile.

“Devo davvero ringraziare tutti i membri del team, hanno fatto un lavoro fantastico, ma è domani la giornata importante”.