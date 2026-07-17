F1 | Ferrari: il deficit di potenza si fa sentire e limita le opzioni, ma sul gap pesa anche altro

In mattinata la Ferrari aveva chiuso nelle prime posizioni, restando a poco meno di un decimo e mezzo dal miglior tempo di Max Verstappen. Nel pomeriggio, però, le condizioni sono cambiate e soprattutto i rivali hanno iniziato a ragionare su ciò che era mancato nel primo turno, modificando il deployment dell’energia e il setup delle vetture.

L’esempio più lampante è quello della Mercedes, che nella prima sessione aveva scelto un setup fin troppo scarico, presumendo che il grip della pista fosse più alto di quanto poi riscontrato. Un tema menzionato anche da Pirelli, che nelle misurazioni effettuate al giovedì ha evidenziato un calo dell’aderenza del dieci per cento rispetto alle attese.

“La pioggia caduta durante la notte e per buona parte della giornata ha ridotto in modo significativo il grip della pista, aumentando i tempi rispetto alle aspettative nostre e delle squadre. Se non ci saranno ulteriori precipitazioni, il tracciato tornerà gradualmente a gommarsi e a raggiungere i livelli previsti”, ha spiegato Simone Berra di Pirelli a fine giornata, confermando come il grip fosse inferiore alle attese.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

In sostanza la pista era più sporca del previsto e chi aveva scelto un setup molto scarico per massimizzare la velocità sui rettilinei si è ritrovato questa decisione come un boomerang. Non a caso, con un tracciato ancora poco gommato, la Ferrari che fa comunque del carico "base" uno dei punti di forza della sua vettura si è comportata bene, sorprendendo in parte lo stesso Lewis Hamilton.

“Penso che la prima sessione sia andata anche un po’ meglio di quanto ci aspettassimo, mentre nella seconda tutti hanno fatto un passo avanti ed è stato probabilmente un riferimento più realistico. In generale la macchina sembra buona, ma per qualche motivo ci manca qualcosa nel secondo settore, quindi stiamo cercando di capire il perché”, ha spiegato il britannico.

Ma con la pista che è migliorata, con tempi più bassi di oltre un secondo rispetto alla FP1, e con i rivali che hanno capito su quali aree intervenire per progredire, i limiti motoristici della Ferrari hanno iniziato a pesare sempre di più. Soprattutto, non c’è stato modo di compiere un passo significativo nel secondo settore, quello più guidato e ricco di curve per compensare quanto perso altrove.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Le difficoltà maggiori sono dove si devono fare compromessi

Osservando i parziali, infatti, il settore in cui il Cavallino perde di più è proprio il secondo ed è anche un compromesso logico, dato che l’intertempo centrale presenta molte zone in cui si può ridurre il deployment e ricaricare la batteria. In queste condizioni i cavalli del motore termico tendono a fare la differenza. È qui che va cercato il compromesso.

Spa è un tracciato molto sensibile alla gestione dell’energia, ancora più di Silverstone. In parte perché i rettilinei sono più lunghi, in parte perché la densità energetica sul giro secco è decisamente inferiore e in parte perché non ci sono curve capaci di mascherare il calo di velocità che qui è tornato a farsi vedere in modo evidente, soprattutto nel terzo settore dove si perdono cinquanta chilometri orari.

Per questo è fondamentale capire come sfruttare l’energia nell’arco del giro, se magari privilegiare un tratto rispetto a un altro. Nel terzo settore, ad esempio, la Ferrari è il top team che ha raggiunto le velocità di punta più alte, toccando i 332 chilometri orari, più di Mercedes e Red Bull, anche se rispetto alla RB22 il calo della velocità è più marcato nella parte conclusiva.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Anche sul rettilineo del Kemmel la situazione è la stessa, ma è evidente che chi ha un deficit di potenza deve accettare dei compromessi. Questo emerge soprattutto nel secondo settore, per esempio nell’allungo verso la Bruxelles oppure nel tratto di Pouhon, uno dei più significativi del circuito. La Mercedes arriva a velocità molto elevate e poi riduce l’energia, la Red Bull segue una filosofia opposta usando più deployment dopo la curva verso la chicane, mentre la McLaren rappresenta una via di mezzo.

Chi patisce di più questa situazione è la Ferrari, che non riesce a sfoderare l’energia necessaria dovendo salvarla per i rettilinei. “Senza rivelare alcun segreto, se si guarda la traccia della gara eravamo 20 km/h più lenti di alcuni dei nostri avversari prima di Les Combes, ma 20 km/h più veloci nell’ultimo rettilineo. È ovviamente un compromesso. Non è che puoi avere più 20 e più 20 ovunque, ma se devi pensare alla gara devi farlo nel modo corretto”, ha commentato Frederic Vasseur.

Il commento del team principal è interessante perché già orientato alla gara, dove si avranno a disposizione un milione e mezzo di joule in più nell’arco del giro. In qualifica, però, è necessario compensare con altro, soprattutto in curva. Il punto è che mentre la Mercedes ha potuto tornare a caricare e lavorare sull’assetto meccanico, forte del fatto che può contare su una potenza elevata, su questo fronte la Ferrari è più limitata.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Per Hamilton manca carico nel secondo settore

È solo venerdì, anche in termini di mappature, ma una conferma su ciò che manca ora alla Ferrari è arrivata anche da Hamilton, che ha parlato proprio della velocità in curva nel secondo settore come uno degli elementi limitati dai compromessi sul carico. A Silverstone uno dei punti di forza era stato non solo la gestione energetica, in parte mascherata dalle curve, ma anche la capacità di portare tanta velocità nei curvoni mantenendo percorrenze elevate.

Nel secondo turno, per la Ferrari questa compensazione in curva è un po’ mancata. “Non so se sembriamo un po’ carenti nelle alte velocità sui rettilinei, ma è soprattutto il settore centrale a risultare un po’ lento per noi. Spero che domani riusciremo a fare un passo avanti durante la notte, una volta completate le simulazioni, per cercare di rendere la vettura un po’ più ottimale”, ha aggiunto Hamilton. A Maranello c'è la fiducia di poter fare un salto avanti domani, magari sbloccando qualche cavallo in più, ma serve anche altro.

“La sensazione è che sia [un tema] legato al carico aerodinamico. Il bilanciamento, in generale, è buono. Avresti più carico sulla vettura se potessi, ma poi serve comunque la velocità sui rettilinei. Stasera analizzeremo tutto nel dettaglio per capire come migliorare il settore centrale senza perdere, si spera, altro tempo altrove”.