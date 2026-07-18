MotoGP | Rivola passa la palla a Marc Marquez: "È il favorito, ma non ci diamo per vinti"

Sebbene l'inizio della stagione 2026 della MotoGP sembrasse una strada in discesa per l'Aprilia, la realtà ha finito per essere molto diversa. La Casa di Noale ha iniziato l'annata come una grande contendente al campionato e poi come apparente riferimento, davanti alla Ducati, e con cinque vittorie in sette Gran Premi, trascinata da un Marco Bezzecchi che aveva già trionfato nelle ultime due gare del 2025.

Tuttavia, la situazione sembra aver preso una svolta importante, quasi di 180 gradi. Soprattutto per l'entrata in gioco di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha iniziato la sua difesa del titolo condizionato dall'infortunio alla spalla destra subito in Indonesia nel 2025. Senza correre da allora fino alla Thailandia 2026, il #93 si è accorto abbastanza presto che qualcosa non andava. E dopo un inizio sofferto, si è operato di nuovo per correggere i danni dopo una caduta a Le Mans, senza correre quella domenica né a Montmeló.

Marquez è tornato in azione al Mugello, dove ha completato un buon rientro, ma partendo a 102 punti da Bezzecchi, cioè dalla vetta della classifica generale. Ma, da allora, la griglia della classe regina ha visto lo spagnolo vincere tre delle ultime quattro gare lunghe, con due doppiette in cui ha vinto anche le Sprint del sabato. Dovendo resistere soltanto ad Assen, il pilota di Cervera si è imposto in modo autoritario a Balaton Park, Brno e Sachsenring.

Nel frattempo, Aprilia, con una serie di autogol, ha visto farsi in salita un titolo che, per alcuni, solo loro potevano perdere. Bezzecchi ha accumulato quattro zeri domenicali consecutivi, tra cadute e il fattaccio di Brno, cosa che gli ha fatto perdere la leadership del Mondiale. Nel frattempo, è stato Jorge Martin a raccoglierne il testimone in testa alla classifica, ma in modalità sopravvivenza, non essendo del tutto a suo agio con la RS-GP e con la sua condizione fisica. Così, Marquez è andato in vacanza a soli 18 punti dal pilota di San Sebastian de los Reyes.

Inoltre, sul piano tecnico, il grande vantaggio di cui Aprilia sembrava godere si è diluito, e ora Ducati è in grado di tenerle testa su quasi tutti i circuiti. Pertanto, ora è in discussione chi sia il favorito per vincere il titolo. Per esempio, lo stesso Marquez ha sempre sostenuto che quel ruolo appartiene alla Casa di Noale, e non a lui.

Dopo il GP di Germania, il CEO di Aprilia, Massimo Rivola, è stato uno dei protagonisti di un evento in cui il Ministro degli Affari Esteri italiano ha nominato ambasciatori sportivi diverse stelle del motociclismo italiano, tra cui l'infortunato Marco Bezzecchi, che il suo capo ha rappresentato di persona.

Evento “MOTO D’ITALIA – CULTURA OLTRE LA PISTA”, con Massimo Rivola y Antonio Tajani, Ministro de Asuntos Exteriores de Italia

In una dichiarazione rilasciata a Sky Sport MotoGP, l'ex direttore sportivo della Ferrari in F1 ha potuto affrontare la situazione del mondiale. Rivola ne ha approfittato per passare la palla del favorito a Marquez, anche se continua a pensare che la battaglia per la corona resterà aperta fino alle ultime gare.

"Come ho sempre detto fin dall'inizio, non guardiamo la classifica, e tanto meno adesso. Sappiamo di avere piloti molto forti, sia noi sia il nostro team satellite", ha esordito Rivola.

"Sappiamo che la moto è molto competitiva, quindi ho sempre pensato che questo sarebbe stato un campionato del mondo in gioco fino all'ultima gara. È fantastico far parte del gioco, ed è fantastico far parte di una sfida tutta italiana per un titolo mondiale di questo livello".

"Come ho detto, credo che ce la giocheremo fino all'ultima gara. Sappiamo che c'è un certo Marc Márquez che chiaramente ha il vantaggio di tutti i pronostici, è il favorito, ma non ci diamo per vinti", ha concluso.