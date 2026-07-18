F1 | Ghini: "Antonelli e Ferrari avversari, ma non nemici"
Come da tradizione, Motorsport.com inaugura il suo sabato mattina con una nuova puntata del Candido: scopriamo insieme a Franco Nugnes e Antonio Ghini, quali temi e riflessioni ci accompagnano verso il decimo - e attesissimo - appuntamento della stagione a Spa-Francorchamps.
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