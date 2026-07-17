F1 | Mercedes: l'errore al simulatore ha condizionato il venerdì di Spa, ma Antonelli è primo

Il mondo delle simulazioni rappresenta un vantaggio che ha permesso alle squadre di Formula 1 di compiere passi avanti giganteschi. La possibilità di lavorare nel mondo digitale ha consentito ai team di sopperire alla mancanza di test in pista, ma, come accade con qualsiasi strumento, è fondamentale utilizzarlo nel modo corretto.

Al termine della prima sessione di prove libere, disputata oggi a Spa, Kimi Antonelli si è ritrovato in sesta posizione, a oltre mezzo secondo dal leader Max Verstappen. Non è andata meglio a George Russell, ottavo a quasi nove decimi. Due ore e mezza più tardi, Antonelli ha chiuso la FP2 in testa, con due decimi di vantaggio su Lando Norris e quasi mezzo secondo su Verstappen.

Tra i due turni la Mercedes ha recuperato più di un secondo nei confronti degli avversari diretti, un passo avanti reso possibile dall’analisi di ciò che non aveva funzionato nella prima sessione. Tra i numerosi parametri inseriti nei software di simulazione c’è anche un coefficiente relativo all’aderenza dell’asfalto, un valore utilizzato per stimare il livello di grip. La Mercedes aveva sovrastimato quel parametro, prevedendo che in FP1 le monoposto avrebbero potuto girare sul piede dell’1’44”.

George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La pista ha raccontato una realtà differente. Il grip si è confermato decisamente inferiore rispetto alle attese, come dimostrato dal miglior tempo della sessione, ottenuto da Verstappen in 1’47”070: un crono molto più alto rispetto alle previsioni della Mercedes. Antonelli e Russell si sono così ritrovati con regolazioni definite sulla base delle simulazioni svolte alla vigilia del weekend, ma rivelatesi poco adatte alle condizioni reali della pista. Le monoposto hanno pagato una carenza di carico aerodinamico e una gestione dell’energia poco efficiente.

Nelle due ore a disposizione tra i turni di prove libere, i tecnici della Stella sono intervenuti identificando e risolvendo il problema. Una volta corretto il parametro relativo all’aderenza, anche i calcoli del carico aerodinamico si sono rivelati più aderenti alla realtà. Nel primo giro lanciato completato da Antonelli in FP2, il crono è stato di sette decimi più veloce rispetto a quello ottenuto nel turno precedente.

“Abbiamo apportato un cambiamento radicale alla macchina – ha confermato Antonelli –. Nella FP1 abbiamo avuto alcuni problemi e faticato molto più del previsto. Non posso entrare troppo nei dettagli, ma ho sofferto parecchio la mancanza di aderenza e, di conseguenza, non ho avuto un buon feeling con la monoposto”.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Al di là del miglior tempo di giornata e delle buone indicazioni arrivate nei pochi giri completati in configurazione gara – i long run sono stati interrotti dall’uscita di pista di Gasly – in Mercedes sono ancora lontani dal ritenersi in una zona di comfort. “

C’è ancora del lavoro da fare – ha concluso Antonelli – perché la McLaren è vicina, così come la Red Bull. Anche nel long run le sensazioni sono state molto positive, ma la macchina è cambiata parecchio tra le due sessioni e durante la notte dovremo effettuare ancora alcune verifiche, in modo da essere pronti sia per le qualifiche sia per la gara”.

L’approccio prudente di Antonelli è stato confermato poco dopo dal responsabile degli ingegneri di pista, Andrew Shovlin: “C’è sicuramente ancora qualcosa da migliorare. Kimi ha confermato di non aver completato un giro perfetto e dovremo trovare qualcosa in più, perché vediamo che gli altri sono piuttosto vicini. Per quanto riguarda il passo, soprattutto nei long run, tutti sembrano abbastanza simili e questo sarà probabilmente l’elemento che influenzerà l’ordine d’arrivo di domenica. Sono ottimista sul fatto che possiamo migliorare ulteriormente, ma dobbiamo riuscirci”.