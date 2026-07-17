F1 | Antonelli sorride: "Per la FP2 abbiamo stravolto la vettura ed è andata bene. Sul passo mi sento molto forte"

Ci si aspettava una Mercedes molto competitiva a Spa e, per ora, il cronometro sta dando ragione alla squadra di Brackley. Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere con quasi due decimi di vantaggio su Lando Norris e circa mezzo secondo su Max Verstappen. Ma la giornata della Stella, in realtà, non è stata così semplice come potrebbe suggerire il tempo ottenuto nelle FP2.

Nella prima sessione la Mercedes ha faticato a trovare il giusto ritmo, pagando alcune scelte di assetto che non hanno dato i risultati sperati. Sapendo che su questo circuito la gestione energetica ha un ruolo centrale, rispetto a Silverstone gli ingegneri avevano optato per un assetto ancora più scarico, che in effetti permetteva alla vettura di essere molto veloce sui rettilinei.

Tuttavia, durante la prima sessione i piloti avevano subito notato come l’assetto fosse troppo scarico e anche meccanicamente non ideale, con le gomme che tendevano a scivolare in modo eccessivo nel secondo settore, quello più guidato e dove serve una vettura stabile. “In generale tanto scivolamento [in FP1], non posso entrare troppo nei dettagli ma c’era davvero molto scivolamento e facevo fatica a trovare fiducia con la macchina”, ha commentato Antonelli a fine giornata.

In FP1 Mercedes aveva optato per un assetto più scarico Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Chiaramente, più le gomme scivolano più diventa difficile aggredire la curva, sia in ingresso, dove non si riesce a stabilizzare il posteriore come si vorrebbe, sia in uscita, dove il pattinamento può portare anche a consumare più energia di quanto previsto. Per questo, in vista della seconda sessione la squadra ha completamente rivisto il setup, intervenendo su regolazioni meccaniche differenti e scegliendo un assetto più carico.

C’è anche da sottolineare che, dopo la FP1, molte squadre hanno continuato ad abbassare la vettura, trovando carico dal fondo in modo efficiente. Parlando dopo la sessione pomeridiana, Kimi ha confermato che il team ha stravolto la monoposto tra i due turni e che questi interventi hanno effettivamente aiutato sia sul giro secco sia sui long run.

“Abbiamo ribaltato completamente la macchina perché in FP1 abbiamo faticato molto, più del previsto. Il cambiamento è stato positivo, ma ovviamente c’è ancora tanto lavoro da fare perché la Red Bull è veloce, la McLaren era lì davanti, quindi serve mettere tutto insieme”, ha aggiunto Antonelli, con il team di Woking staccato di poco meno di due decimi.

C'è da sottolineare che i team si aspettavano probabilmente una pista con più grip, tanto che Pirelli stessa durante le analisi del giovedì ha notato un calo dell'aderenza di circa il 10% rispetto alle aspettative, un valore piuttosto importante che può aver spostato le analisi delle squadre rendendo la necessità di ritrovare carico di nuovo centrale.

L'assetto più carico scelto per la FP2 che si è aggiunto alle modifiche meccaniche Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

È evidente, guardando il giro del compagno di squadra George Russell, in difficoltà per tutta la giornata, quanto le cose possano cambiare rapidamente. Per questo Antonelli vuole continuare a lavorare su questa direzione per sbloccare ancora potenziale e assicurarsi di essere davanti sia in qualifica sia in gara, con il resto del weekend che si prospetta asciutto dopo che la minaccia della pioggia è definitivamente rientrata.

“Sul passo gara mi sono sentito molto forte. La macchina è cambiata parecchio tra le due sessioni, quindi ci sarà molto da fare durante la notte per essere pronti per domani e per domenica”, ha poi concluso Antonelli.

Mercedes ha mantenuto la sua forza sui lunghi rettilinei, soprattutto nel primo settore, dove arriva in fondo al Kemmel con il miglior parziale tra i top team. Il vero passo avanti, però, è arrivato nel secondo settore, dove ora riesce a essere più consistente nelle curve a media velocità rispetto alla prima sessione.

Interessante anche il modo in cui la squadra utilizza l’ibrido nel resto del giro, con un deployment molto marcato prima di Pouhon per poi ridurre l’energia nel terzo intertempo, dove continua comunque a guadagnare margine sia su Ferrari sia su McLaren. Antonelli ora parte per vincere, contando che è stato anche uno dei pochi piloti in grado di completare qualche giro di long run in FP2 mostrando ottimi tempi.