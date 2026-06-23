F1 | Cadillac: la MAC-26 in Austria disporrà di nuove pance e fondo per iniziare la crescita
La squadra americana è l'unica che è ancora a zero punti nel mondiale Costruttori, ma l'ambizione è quella di fare un salto di qualità per cercare un avvicinamento verso le squadre di centro gruppo. Al Red Bull Ring vedremo importanti novità tecniche che faciliteranno lo sviluppo.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La Cadillac prosegue la sua rincorsa: la squadra americana è l’ultima a essere entrata nel Circus come 11esimo team ammesso al mondiale di Formula 1. Non deve sorprendere, quindi, se è l’unica ancora a zero punti nel mondiale Costruttori, anche se Sergio Perez ha sfiorato questo traguardo a Monaco.
Il team diretto da Graeme Lowdon porterà al Red Bull Ring un altro importante pacchetto di aggiornamento della MAC-26, dal momento che le novità sono piuttosto frequenti: ricordiamo che nel Principato abbiamo visto un nuovo alettone posteriore e la modifica allo scarico per riprendere il concetto dei gas soffiati inaugurato dalla Ferrari sulla SF-26.
A Barcellona c’è stata l’evoluzione dell’ala posteriore e la modifica all’impianto di raffreddamento: la crescita delle prestazioni è stata palpabile visto che Sergio Perez in Q1 ha portato la vettura a 1”9 dalla prestazione migliore, lasciandosi dietro le Aston Martin di 1”2.
Graeme Lowdon, Team Principal Cadillac F1 Team
Foto di: Joe Portlock / Getty Images
L’appuntamento in Stiria apre una sequenza di gare che impegnano il Circus con quattro Gp in appena cinque settimane: “Gestire l'aspetto logistico migliorando al contempo le nostre prestazioni è una delle chiavi di questa parte dell'anno – ha ammesso il team principal, Graeme Lowdon -. Siamo felici di portare un altro pacchetto di aggiornamenti in questo fine settimana. Faremo debuttare delle nuove pance laterali e un fondo evoluto: contiamo di fare un salto di qualità significativo e l’obiettivo è di crescere per arrivare al gruppo di metà classifica”.
Cadillac MAC-26: dettaglio del nuovo impianto di raffreddamento
Foto di: Getty Images
Perez è molto fiducioso prima di Spielberg: “Ad ogni gara abbiamo la sensazione di fare progressi, e abbiamo imparato molto arrivando al traguardo a Barcellona. Il ritmo di sviluppo è buono perché tutti in fabbrica stanno lavorando a pieno ritmo per portare i nuovi componenti in pista: vedremo se riusciremo a fare quel passo aventi che tutti auspichiamo”.
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