F1 | Cadillac: la MAC-26 in Austria disporrà di nuove pance e fondo per iniziare la crescita

La Cadillac prosegue la sua rincorsa: la squadra americana è l’ultima a essere entrata nel Circus come 11esimo team ammesso al mondiale di Formula 1. Non deve sorprendere, quindi, se è l’unica ancora a zero punti nel mondiale Costruttori, anche se Sergio Perez ha sfiorato questo traguardo a Monaco.

Il team diretto da Graeme Lowdon porterà al Red Bull Ring un altro importante pacchetto di aggiornamento della MAC-26, dal momento che le novità sono piuttosto frequenti: ricordiamo che nel Principato abbiamo visto un nuovo alettone posteriore e la modifica allo scarico per riprendere il concetto dei gas soffiati inaugurato dalla Ferrari sulla SF-26.

A Barcellona c’è stata l’evoluzione dell’ala posteriore e la modifica all’impianto di raffreddamento: la crescita delle prestazioni è stata palpabile visto che Sergio Perez in Q1 ha portato la vettura a 1”9 dalla prestazione migliore, lasciandosi dietro le Aston Martin di 1”2.

Graeme Lowdon, Team Principal Cadillac F1 Team Foto di: Joe Portlock / Getty Images

L’appuntamento in Stiria apre una sequenza di gare che impegnano il Circus con quattro Gp in appena cinque settimane: “Gestire l'aspetto logistico migliorando al contempo le nostre prestazioni è una delle chiavi di questa parte dell'anno – ha ammesso il team principal, Graeme Lowdon -. Siamo felici di portare un altro pacchetto di aggiornamenti in questo fine settimana. Faremo debuttare delle nuove pance laterali e un fondo evoluto: contiamo di fare un salto di qualità significativo e l’obiettivo è di crescere per arrivare al gruppo di metà classifica”.

Cadillac MAC-26: dettaglio del nuovo impianto di raffreddamento Foto di: Getty Images

Perez è molto fiducioso prima di Spielberg: “Ad ogni gara abbiamo la sensazione di fare progressi, e abbiamo imparato molto arrivando al traguardo a Barcellona. Il ritmo di sviluppo è buono perché tutti in fabbrica stanno lavorando a pieno ritmo per portare i nuovi componenti in pista: vedremo se riusciremo a fare quel passo aventi che tutti auspichiamo”.