GT World | Rossi-Hesse, 'ragazzini terribili' all'attacco di Misano: "Gara 1 può essere più favorevole"

Valentino Rossi e Max Hesse sono pronti per dare spettacolo in quel di Misano, dove nel fine settimana si svolge il secondo evento stagionale del GT World Challenge Europe-Sprint Cup.

La coppia del Team WRT è data tra i favoriti per il successo a bordo della loro BMW #46, non foss'altro perché il 'Dottore' ha vinto per tre volte di fila in altrettante edizioni, dunque presentandosi sulla pista di casa con la voglia di regalare altre soddisfazioni al proprio pubblico.

Nei giorni scorsi il pilota di Tavullia ha invitato la squadra belga al suo Ranch per un momento di divertimento con le moto sul tracciato sterrato che sorge sulle colline marchigiane, poi è sceso in Romagna per rimboccarsi le maniche in quello che è uno dei weekend più attesi del suo calendario.

"Questa è la pista di casa, quindi il legame è molto speciale. Sono molto fortunato ad essere cresciuto vicino ad una pista così importante, dove sono venuto per la prima volta a girare nell'inverno del 1992", ha esordito Rossi parlando coi giornalisti presenti al 'Marco Simoncelli', tra cui Motorsport.com.

"Ho fatto tanti km sia in macchina che con le moto, con la GT ho sempre svolto parecchi test e la conosco bene. Oltre a piacermi, è un tipo di tracciato che si sposa bene con le caratteristiche della M4".

#46 BMW M Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Max Hesse Foto di: Davide Cavazza

Qui hai vinto con compagni del calibro di Maxime Martin e Raffaele Marciello, ora al tuo fianco c'è Max Hesse: come cambia l'approccio sulla vettura?

"Con Max mi trovo molto bene a livello di assetti, ma in realtà non avevo avuto problemi con Maxime e Lello. Hesse conosce benissimo la vettura, avendola vista nascere, per poi guidarla tantissimo. E' un pilota molto sensibile e riesce a sistemare tantissime cose. Probabilmente quello che cambia maggiormente è l'approccio in gara: Maxime e Lello sono tra i più forti del GT e hanno tanta esperienza, cosa che Hesse sta ancora facendo".

Sei felice della formazione 2026?

"Sono molto contento di correre con Max e anche con Dan Harper per le Endurance, due ragazzi giovani che ti mantengono giovane e ti insegnano tante cose. Li ho sempre seguiti, so che sono due piloti nati e cresciuti in BMW, ho visto che sono freschi, veloci e sbagliano poco, per cui ho subito apprezzato tanto la proposta di correre con loro. Inoltre da loro posso imparare moltissimo sulla messa a punto della vettura, io invece ho tanta esperienza con le corse e probabilmente posso insegnargli qualcosa. Siamo una bella squadra di ragazzini terribili! Io, naturalmente, sono ragazzino dentro, purtroppo mi frega l'anagrafe..."

Le due gare si svolgeranno in condizioni differenti: quale pensi sia la migliore?

"La nostra vettura va meglio di notte, con temperature più basse, perché col caldo soffriamo maggiormente rispetto agli altri. Sulla carta, Gara 1 di sabato sera potrebbe essere la migliore, ma dipenderà anche come andranno le Qualifiche, dato che Max è molto forte sul giro secco".

#46 BMW M Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi Foto di: Davide Cavazza

Quest'anno fai tutto il campionato e non solo l'Endurance Cup come nel 2025: cambiano approccio e obiettivi?

"Cambia tutto. A parte i compagni, la squadra è sempre la stessa, ho gli stessi ingegneri dei dati, meccanici e responsabili del team, quindi c'è maggior affiatamento e amalgama. Inoltre, lo scorso anno il telaio era diverso tra WEC e GT World, mentre qui è lo stesso per tutte le gare, il che è meglio. Infine c'è il discorso punteggio della classifica generale, che puoi considerare con occhio differente".

Qual è il prossimo obiettivo?

"Mi piacerebbe diventare uno dei migliori piloti GT, vincere anche nell'Endurance e magari puntare al campionato. In qualche gara non sono stato fortunato, penso che possiamo andare forte sia nella Sprint, dove in effetti ho ottenuto risultati migliori, che nell'Endurance".

Quali saranno i tuoi prossimi impegni da qui a fine anno?

"Mi sarebbe piaciuto molto fare la 1000km di Suzuka, come già detto l'anno scorso, e avevo spinto per esserci, ma credo che non ci sarà la possibilità perché WRT non andrà, quindi vedremo per il 2027. Prima della fine dell'anno vedrò se riesco a fare il Permit al Nurburgring".