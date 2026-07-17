F1 | Red Bull ha capito il problema all'ala ribaltabile. Tornerà in macchina in Ungheria
Pierre Waché, direttore tecnico di Red Bull Racing, ha annunciato che il team di Milton Keynes ha capito il problema avuto tra Austria e Silverstone con l'ala ribaltabile e ha già preso le necessarie contromisure per renderla affidabile. Sarà provata di nuovo in Ungheria sulle RB22.
Al Gran Premio del Belgio, attualmente in svolgimento sul tracciato di Spa-Francorchamps, c'è una grande assente. Si tratta dell'ala ribaltabile della Red Bull.
L'assenza ha fatto rumore già ieri, quando è stato chiaro che le RB22 di Max Verstappen e Isack Hadjar fossero equipaggiate con l'ala "standard", quella usata dal team di Milton Keynes prima dell'introduzione del device mobile che è diretto discendente di quello Ferrari.
Se la Ferrari non ha mai riscontrato problemi sulla sua ala ribaltabile - o "Macarena", se preferite - Red Bull ha dovuto fare i conti con un doppio problema tra il Red Bull Ring che Silverstone, che hanno portato il team a non montarla in Belgio.
Pierre Waché, direttore tecnico di Red Bull, ha spiegato oggi che a Milton Keynes è stato trovato il problema che ha bloccato l'ala nelle uscite precedenti e sono in atto manovre per prendere le doverose contromisure. L'obiettivo è avere di nuovo l'ala all'Hungaroring, ovvero nel prossimo fine settimana di gara.
"E' stato un problema meccanico che abbiamo trovato dopo l'incidente a Silverstone. Lo abbiamo sistemato e stiamo cercando di renderlo a prova di proiettile prima di rimetterlo in macchina. L'ala dovrebbe essere pronta per l'Ungheria".
"Siamo riusciti a capire il problema dopo Silverstone. In parte ha interessato anche l'attuatore. E ora è tutto chiaro. Abbiamo guardo l'ala e sappiamo cosa sia accaduto. E sappiamo anche come aggiustarlo. Ora dobbiamo solo lavorare per essere sicuri che sia pronta e super affidabile".
L'attuatore è stato solo parte del problema. Ma Waché ha preferito non addentrarsi in ulteriori spiegazioni riguardo i problemi che hanno attanagliato l'ala ribaltabile delle RB22.
"Ho parlato dell'attuatore, che è stato parte del problema, ma non posso essere più preciso riguardo a ciò che stiamo facendo, perché è parte dei benefici che dà l'ala ribaltabile. Perché usarla è un beneficio alle performance. Ma abbiamo preso molto seriamente quanto accaduto. Parliamo con la FIA, perché è nostro interesse rendere la monoposto sicura. Ma abbiamo rafforzato le componenti e la vedrete presto tornare sulla macchina".
"Dobbiamo mostrare alla FIA quello che abbiamo fatto. E' nel nostro interesse essere molto cauto. Non vogliamo prendere alcun rischio. Vogliamo essere sicuri al 100% che tutto vada bene. E a Budapest la proveremo di nuovo in macchina".
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