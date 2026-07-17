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F1 | La Cadillac non si ferma: c'è più effetto out wash sull'ala anteriore della MAC-26

La squadra americana prosegue lo sviluppo della monoposto con l'ambizione di abbandonare definitivamente l'ultima fila della griglia di partenza per guardare alla Q2. Crescono gradualmente le prestazioni, ma spesso ci sono gravi problemi di affidabilità dovuti ad un progetto fin troppo giovane.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Cadillac MAC-26

Dettaglio tecnico Cadillac MAC-26

Foto di: AG Galli

La Cadillac, ultima squadra a essere entrata nel mondiale di F1 come undicesimo team, prosegue il suo apprendistato nel Circus cercando di alzare la soglia di competitività del team che si affida a due piloti esperti come Sergio Perez e Valtteri Bottas. 

Finora la presenza nei GP è stata difficile e complessa perché il livello di partenza della MAC-26 si è rivelato molto modesto, per quanto uno staff tecnico molto navigato formato dal direttore tecnico Mick Chester e irrobustito da Pat Symonds e Rob White, stia cercando di far risalire la china alla monoposto americana.  

In prestazioni pure la Cadillac riesce ormai quasi regolarmente a precedere la deludente Aston Martin AMR26, e sta ponendo le basi per fare un salto di qualità che la possa portare a uscire dalla Q1, mentre in gara emerge ancora una carenza di affidabilità che, finora, è costata sei ritiri: il migliore piazzamento è stato il 13esimo posto conseguito da Valtteri Bottas in Cina, mentre Sergio Perez si è arrampicato al 14esimo posto a Silverstone, nell’ultimo appuntamento dove aveva fatto la sua comparsa un importante pacchetto di aggiornamento. 

Cadillac MAC-26: l'aggiornamento dell'ala anteriore

Cadillac MAC-26: l'aggiornamento dell'ala anteriore

Foto di: AG Photo

A Spa-Francorchamps l’attenzione dei tecnici si è rivolta all’ala anteriore. Anzi all’esterno della paratia laterale dove sono stati cambiati tutti gli elementi alla ricerca di un effetto out wash più marcato.  

L’elemento più visibile è certamente la comparsa del diveplane, vale a dire il flap orizzontale rialzato con una forte inclinazione verso il basso nel bordo d’uscita. A Silverstone c’erano due deviatori di flusso verticali: il primo è sparito, mentre il secondo è stato leggermente arretrato per lavorare in sinergia con il piccolo elemento che ha preso posto alla conclusione del marciapiede esterno che è stato ridisegnato specie nel ricciolo. La portata d’aria d’ingresso è la stessa, ma il tunnel è stato ingrandito, seguendo un po’ i concetti già interpretati da altri.  

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