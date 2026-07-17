F1 | La Cadillac non si ferma: c'è più effetto out wash sull'ala anteriore della MAC-26

La Cadillac, ultima squadra a essere entrata nel mondiale di F1 come undicesimo team, prosegue il suo apprendistato nel Circus cercando di alzare la soglia di competitività del team che si affida a due piloti esperti come Sergio Perez e Valtteri Bottas.

Finora la presenza nei GP è stata difficile e complessa perché il livello di partenza della MAC-26 si è rivelato molto modesto, per quanto uno staff tecnico molto navigato formato dal direttore tecnico Mick Chester e irrobustito da Pat Symonds e Rob White, stia cercando di far risalire la china alla monoposto americana.

In prestazioni pure la Cadillac riesce ormai quasi regolarmente a precedere la deludente Aston Martin AMR26, e sta ponendo le basi per fare un salto di qualità che la possa portare a uscire dalla Q1, mentre in gara emerge ancora una carenza di affidabilità che, finora, è costata sei ritiri: il migliore piazzamento è stato il 13esimo posto conseguito da Valtteri Bottas in Cina, mentre Sergio Perez si è arrampicato al 14esimo posto a Silverstone, nell’ultimo appuntamento dove aveva fatto la sua comparsa un importante pacchetto di aggiornamento.

Cadillac MAC-26: l'aggiornamento dell'ala anteriore Foto di: AG Photo

A Spa-Francorchamps l’attenzione dei tecnici si è rivolta all’ala anteriore. Anzi all’esterno della paratia laterale dove sono stati cambiati tutti gli elementi alla ricerca di un effetto out wash più marcato.

L’elemento più visibile è certamente la comparsa del diveplane, vale a dire il flap orizzontale rialzato con una forte inclinazione verso il basso nel bordo d’uscita. A Silverstone c’erano due deviatori di flusso verticali: il primo è sparito, mentre il secondo è stato leggermente arretrato per lavorare in sinergia con il piccolo elemento che ha preso posto alla conclusione del marciapiede esterno che è stato ridisegnato specie nel ricciolo. La portata d’aria d’ingresso è la stessa, ma il tunnel è stato ingrandito, seguendo un po’ i concetti già interpretati da altri.