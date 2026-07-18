F1 | Senza energia si perdono 40 km/h sul dritto: come è cambiata Spa con i nuovi motori

Lo avevamo anticipato a inizio settimana. I team temevano l’esame di Spa più di quello di Silverstone, non solo per le caratteristiche del tracciato, con rettilinei più lunghi che portano la pista a superare i sette chilometri, ma anche perché la scarsità di curve in grado di mascherare il calo di velocità avrebbe imposto di scendere a compromessi.

Così è stato e, in effetti, già in FP1 si sono visti approcci differenti su come sfruttare la poca energia a disposizione, dato che prima del weekend la FIA ha abbassato il limite recuperabile per giro a 7 MJ. Sebbene per tutti la strategia resti quella di massimizzare l’uso dell’energia sui lunghi rettilinei, il punto è capire come distribuirla, e questo amplificherà anche i duelli in gara, un punto che la F1 accoglie positivamente.

Guardare i tempi rispetto allo scorso anno non offre un riscontro del tutto veritiero delle performance, perché il poco grip riscontrato quest’anno rispetto alle stime pre‑weekend ha influenzato pesantemente il responso del cronometro. Tuttavia, i dati telemetrici aiutano a capire meglio quale sia l’influenza delle nuove Power Unit e perché a Spa questa differenza emerga in modo più evidente rispetto ad altri circuiti.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Si arriva a Eau Rouge rapidissimi e si scarica tutta la batteria

Come già visto su altri tracciati nel corso della stagione, l’efficacia dell’MGU‑K sui tratti brevi permette di raggiungere velocità elevate in poco tempo, ma il fatto che la batteria sia piccola rispetto alla potenza del motore elettrico fa sì che l’energia si esaurisca piuttosto in fretta. È questo il motivo per cui i team hanno seguito approcci differenti.

Mentre Mercedes sfrutta un maggior quantitativo di energia prima dell’Eau Rouge per darsi lo slancio in vista della salita e del resto del primo settore, altre squadre come Ferrari, Red Bull e McLaren scelgono di conservare l’energia per la prima parte del rettilineo del Kemmel, andando prima in derating, ossia il momento in cui l’MGU‑K taglia potenza, e poi in superclipping per ricaricare la batteria.

In parole povere, questo significa che se fino allo scorso anno le vetture continuavano ad accelerare fino al termine del rettilineo, toccando circa i 340 km/h, oggi le velocità di punta si raggiungono nella prima parte del Kemmel, dando poi inizio a un calo progressivo che porta a procedere senza energia e con il solo motore termico attivo. L’idea è svuotare completamente la batteria e andare in superclipping a fine rettilineo, perdendo tra 30 e 50 km/h (a seconda della vettura) per recuperare energia.

Confronto telemetrico Verstappen (2025) - Antonelli (2026) a Spa Foto di: Gianluca D'Alessandro

Il secondo settore è un puzzle in cui non usare l'MGU-K

Una strategia di fatto obbligata, ma i cui effetti si vedono nel secondo settore, che da quest’anno è diventato un vero puzzle per via delle numerose zone in cui la FIA permette di tagliare rapidamente l’MGU‑K per risparmiare energia. L’esempio più interessante è il breve allungo tra cura 7 e curva 8, dove di fatto le vetture possono contare su pochissima energia, se non quella recuperata con il superclipping e la staccata di curva 5.

Per questo, sfruttando il fatto che sia un’area in cui si può spegnere del tutto l’MGU‑K, le vetture restano soltanto con i circa 550 cavalli del motore termico, senza alcun supporto dell’elettrico. È il motivo per cui, anche su un allungo così breve, le differenze rispetto allo scorso ciclo tecnico risultano così marcate: mentre l’anno passato prima della staccata di curva 8 si sfioravano i 290 km/h, ora si arriva attorno ai 240 km/h.

Energia che ora viene sfruttata dalle squadre in maniera differente in uno dei tratti più iconici di questa pista, ossia Pouhon. Come nel caso dell’Eau Rouge, anche qui emergono approcci diversi: la Mercedes, ad esempio, tende ad arrivare all’ingresso di Pouhon con velocità molto elevate, anche 15‑20 km/h più alte della concorrenza e, di fatto, in linea con quelle dell’anno passato.

Dato che anche Pouhon è diventata una zona in cui si può spegnere l’MGU‑K, alcuni team hanno scelto un approccio differente, preferendo consumare meno energia prima di arrivare alla curva per poterla sfruttare nella fase successiva, riaccelerando verso la chicane 12/13. L’esempio più evidente è quello della Red Bull: se prima di Pouhon accusa un gap di oltre 20 km/h rispetto alla Mercedes, dopo la curva si ritrova con circa 15 km/h in più, perché utilizza l’energia in un momento diverso rispetto alla Stella.

George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

I regolamenti del telaio sono migliori di quel che sembra

L’ultimo esempio è quello del terzo settore. Con la rivoluzione 2026, da quest’anno sono state aggiunte due zone ad ala aperta in più che lo scorso anno, per motivi di sicurezza, non erano presenti. Questo significa che, sommando il supporto dell’aerodinamica attiva all’efficacia dell’elettrico, ben prima di Blanchimont le vetture raggiungono circa 330 km/h, ossia una trentina in più rispetto all’anno passato.

Da lì in avanti, però, il discorso cambia. Mentre le vetture dello scorso ciclo tecnico continuavano a salire di velocità, al contrario le monoposto 2026 iniziano a perderla, in molti casi attorno ai 50 km/h nella percorrenza di Blanchimont, dove ovviamente pesa anche la chiusura dell’ala. Il punto è che, ancor prima della chiusura dell’ala, le vetture iniziano comunque a perdere molta velocità per l’esaurimento della batteria. "Penso che a Blanchimont andiamo dai 320 ai 270 perché restiamo senza batteria", ha detto Norris, con i piloti che scendono anche di una marcia per tenere alti i giri motore.

Come ormai è noto, dal prossimo anno il regolamento cambierà e questo fenomeno dovrebbe progressivamente ridursi. È pur sempre il primo anno del nuovo ciclo tecnico e, per avere un confronto più corretto, è interessante tornare al 2022, quando vennero introdotte le vetture a effetto suolo. Ciò che emerge è che in curva, nonostante queste vetture siano pensate per utilizzare ali scariche, in alcuni casi risultano persino più rapide delle macchine 2022, che per generare carico avevano anche ali molto cariche.

Questo aiuta a comprendere che, a livello di telaio, per essere solo il primo anno di questo ciclo tecnico, i team hanno in realtà fatto un ottimo lavoro nel restituire vetture veloci e con cui i piloti possono divertirsi, un tema da tenere in considerazione anche in ottica futura per il prossimo ciclo tecnico. E infatti Lewis Hamilton ha spiegato come in certe curve si possano ancora provare emozioni: “È ancora una pista fantastica da guidare. In curva è ancora molto buono, divertente. È solo che sui rettilinei il motore muore. Non so se sarà una cosa che si potrà risolvere in futuro, ma spero di sì”.