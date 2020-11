F1, Bahrain: per Hamilton una pole da record

Giù il cappello: Lewis Hamilton non è un campione del mondo per sette volte a caso. L'inglese ha piegato tutti nella notte di Al Sakhir conquistando la pole position nel GP del Bahrain: con il tempo di 1'27"264 ha battuto il record della pista di sei decimi che era detenuto dalla Ferrari di Charles Leclerc (2019). Il britannico ha dato una sonora lezione a tutti riscaldando nel modo più appropriato le gomme soft nel giro di lancio, mentre gli avversari si sono lamentati del surriscaldamento degli pneumatici nell'ultimo settore di un impianto che è molto rugoso.

Lewis colleziona la 98esima partenza al palo, lanciandosi verso la centesima pole entro la fine di questa stagione che è anche la decima di questo campionato e la terza nell'emirato. La Mercedes mette nel carniere un'altra prima fila, visto che Valtteri Bottas è riuscito a scalzare Max Verstappen dalla seconda posizione che aveva colto nel primo run della Q3. Il finlandese ha pagato 289 millesimi al compagno di squadra dopo aver concluso un giro che ha giudicato perfetto!

Max Verstappen ci ha provato a infilarsi fra le due Mercedes ma si è dovuto arrendere alla superiorità delle W11: l'olandese con 1'27"678 ha lasciato quattro decimi dalla vetta, segno che la Red Bull non sembra in grado di chiudere il gap dalle frecce nere. I primi tre hanno fatto il vuoto, ma AlexanderAlbon è stato bravo a mettere la seconda RB16 in quarta piazza completando la seconda fila della squadra di Milton Keynes: per l'anglo-thailandese non è stato facile cancellare il crash di ieri che potrebbe essergli costato il posto in squadra. Ha reagito bene (è arrivato a essere di nuovo largo sul cordolo incriminato e di nuovo non ha tolto il piede dal gas, ma questa volta non ha commesso errori), ma ha sommato un pesante distacco (sei decimi) dal Super Max.

A ridosso della RB16 è arrivato Sergio Perez, quinto con la Racing Point: il messicano non merita di essere scaricato dalla F1 perché continua a mostrare prestazioni di eccellenza. Le due Renault viaggiano di conserva al sesto posto con Daniel Ricciardo e Esteban Ocon al settimo: le due R.S.20 sono separate da 2 millesimi, segno che i piloti sono arrivati al limite della vettura.

Lando Norris ha portato la McLaren al nono posto, infilandola fra le due AlphaTauri, con il solito Pierre Gassly ottavo e Daniil Kvyat decimo.

Le due Ferrari continuano il loro calvario nel deserto: la squadra del Cavallino arranca in Bahrain e, come nel resto del weekend, Sebastian Vettel è stato più veloce di Charles Leclerc per 16 millesimi di secondo appena.

La SF1000 accusa molto sottosterzo nelle curve che immettono nei lunghi rettilinei e poi paga l'endemica carenza di potenza della power unit. Insomma un appuntamento da dimenticare per Maranello e la pole position di Leclerc dell'anno scorso sembra lontana un secolo. I due ferraristi hanno fatto un solo tentativo vist che il turno si è accorciato per la bandiera rossa di Sainz. Prima dell'interruzione le due Ferrari erano in scia (Vettel davanti a Leclerc) e il monegasco era riuscito a percorrere il T1 in un tempo di tre decimi più veloce di quello poi fatto dal giovane del Cavallino. Peccato...

Male anche Lance Stroll: il poleman della Turchia non è riuscito a entrare in Q3 con la Racing Point. Il canadese sarà 13esimo in griglia davanti all'ottimo George Russell che per la nona volta quest'anno è riuscito a piazzare le Williams in Q2: l'inglese è stato l'unico che si è presentato in pista con le gomme soft, mentre tutti gli altri hanno optato per le gialle con le quali scatteranno domani al via della gara.

Non è riuscito a chiudere nemmeno un giro della Q2 il povero Carlos Sainz che è finito in testacoda alla curva 1 nel primo giro lanciato a causa del bloccaggio della trasmissione in quarta marcia, mentre stava scalando i rapporti in staccata. Lo spagnolo ha perso il retrotreno che si è inchiodato e ci è voluto il carro attrezzi per spostare la McLaren: inevitabile, quindi, la bandiera rossa che ha interrotto la sessione cronometrata. Carlos scatterà domani 15esimo.

Non superano la tagliola della Q1 le due Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi si conferma più veloce di di Kimi Raikkonen di tre decimi, mostrando una forma migliore di quella di Iceman spesso al bloccaggio in frenata.

La lista dei motorizzati Ferrari si completa con le due Haas che sono 18esima con Kevin Magnessn e 19esima con Romain Grosjean. I team clienti del Cavallino pagano la carenza di potenza della power unit sui quattro rettilinei di Al Sakhir.

Chiude la lista Nicholas Latifi con la Williams: il canadese, però, ha pagato un distacco di appena 1"839 dalla vetta: la griglia è davvero molto compressa nell'emirato...