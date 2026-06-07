WEC | Le Mans, Test 1: Albuquerque porta la Cadillac-WTR in vetta all'ultimo

I motori hanno cominciato a rombare lungo i 13,626km del Circuit de la Sarthe, dove i protagonisti del FIA World Endurance Championship e gli invitati di ACO hanno iniziato la preparazione alla 24h di Le Mans della prossima settimana.

Nel giorno riservato ai test collettivi l'aria è rimasta fresca, ma il tracciato asciutto e pronto ad accogliere i 62 partecipanti che hanno avuto 180' di tempo per cominciare a raccogliere dati ed informazioni, specialmente con le varie tipologie di mescole a disposizione.

Oltre ad alcune Slow Zone per uscite di pista e un Full Course Yellow per detriti, si registra anche una interruzione nell'ultima ora di test, quando Ryo Hirakawa con la Toyota #8 ha avuto un contatto con la Oreca-APR #25 di Jake Hughes alla prima variante, riportando alcuni danni alla carrozzeria.

Per il resto non ci sono da segnalare particolari noie e fra le HYPERCAR il miglioramento nei 10' finali di Filipe Albuquerque porta al comando la Cadillac-Wayne Taylor Racing 101 in 3'27"011, seguito a 3 decimi dalla Alpine #35 di Charles Milesi che è riuscito a scavalcare la Cadilla-Jota #12, in testa per un lungo periodo.

Bene anche la Aston Martin #009 che è quarta ad 1" e in scia si ritrova la Ferrari #50 e le due Toyota, mentre le BMW occupano l'ottava e nona posizione a +1"6, tenendosi dietro la Aston Martin #007 che chiude i primi dieci, fuori dai quali resta la Genesis #17.

Le Ferrari #51 e #83 sono 12a e 14a, divise dalla Cadillac-Jota #38, più attardate le Peugeot che non vanno oltre il 15° e 16° posto mettendo comunque insieme parecchi giri. Dietro ecco Alpine #36 e Genesis #19.

In Classe LMP2 lo ha firmato verso metà sessione Matthieu Vaxiviere con la Oreca #183 di AF Corse in 3'35"526, risultando anche il più rapido della sottocategoria PRO/AM, battendo per 0"757 i rivali diretti della Crowdstrike APR #4.

Terza la TDS Racing #14 conclude trza ad 1"2 in una classifica con distacchi abbastanza ampi dove la Top5 vede anche la presenza delle due Inter Europol #43 e #343, seguite da Duqueine #30, United #22, Vector #26 e Idec #28.

La RD Limited #48 va a completare la Top10 ad oltre 2"6 dal primato, prendendosi il terzo posto PRO/AM.

In Classe LMGT3 la graduatoria è molto più ristretta e la Ferrari-AF #21 di François Hériau ferma il cronometro sul 3'57"366 prendendosi il primato con 46 millesimi sulla Aston Martin-Racing Spirit of Léman #59, che a sua volta ne ha 9 di vantaggio nei confronti della Lexus-ASP #87.

La Porsche-Manthey #91 è quarta con un paio di decimi di distacco dal leader ed è seguita a ruota dalle McLaren-Garage 59 #10 e #58, e dalla BMW-WRT #32.

Ottava a mezzo secondo dal primato c'è la Corvette-13 Autosports #13, in Top10 si piazzano anche la Ferrari-AF Corse #150 e la Ford-Proton #88, più arretrate le Mercedes-Iron Lynx e la Porsche-Manthey #92 leader di campionato.

La seconda sessione scatterà nel pomeriggio alle ore 15;30, anche questa della durata di 3h.

FIA WEC - 24h di Le Mans: Test Day, Classifica Mattino