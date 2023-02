F1 | Alpine A523: ecco la scheda tecnica

Telaio Monoscocca composita stampata a nido d’ape in fibra di carbonio ed alluminio, prodotta da BWT Alpine F1 Team e progettata per la massima resistenza e un peso minimo. Integra il gruppo propulsore Renault E-Tech 2023 come elemento autoportante.

Sospensione anteriore I triangoli superiori e inferiori in fibra di carbonio azionano un bilanciere interno attraverso un sistema push-rod. Questo è collegato a una barra di torsione e a una coppia di ammortizzatori montati all’interno della sezione anteriore del monoscocca. Montanti in alluminio, cerchi BBS standard lavorati in magnesio e copridadi standard.

Sospensione posteriore Triangoli superiori e inferiori in fibra di carbonio con barre di torsione azionate da push-rod e ammortizzatori montati trasversalmente sulla trasmissione all’interno del supporto della sospensione in carbonio. Montanti in alluminio, cerchi BBS standard lavorati in magnesio e copridadi standard FIA.

Trasmissione e impianto idraulico Trasmissione semiautomatica in carbonio otto rapporti con retromarcia. Sistema “Quickshift” ad azionamento idraulico per massimizzare la fluidità e la velocità di cambio marce con un differenziale a comando idraulico. Comandi idraulici supplementari per azionare il gruppo propulsore, il servosterzo, il DRS e la frizione.

Sistema di alimentazione Serbatoio in gomma con rinforzo in kevlar, omologato con l’incorporazione della pompa di adescamento del sistema di alimentazione del carburante.

Centralina Centralina elettronica standard MES-Microsoft.

Impianto frenante Dischi e pastiglie in carbonio. Pinze e pompa del freno Brembo S.p.A, con sistema “brake by wire” perfettamente integrato.