WEC | Fuji, 4a Ora: Valkyrie penalizzata, le Alpine scappano

Le Alpine stanno tentando la fuga quando siamo giunti al termine della 4a Ora della 6h del Fuji, sesto evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2026.

Nel corso della terza ora non si sono verificati grossi ribaltoni, ma qualcuno è incappato in penalità pesanti, come la Porsche-Manthey #91 che era in lizza per il primato in LMGT3, ma ha dovuto scontare un Drive-Through per un sorpasso effettuato in regime di bandiere gialle.

Stessa sanzione comminata alla Aston Martin-Heart of Racing #27 che era virtualmente sul podio, ma ha superato il limite di velocità in corsia box. 10" li ha presi la Lexus-ASP #87, mentre tra le HYPERCAR 5" li ha dovuti scontare la Peugeot #94 per il contatto alla 2a Ora con la Aston-HoR #23, e 5" la Cadillac #12 per una infrazione durante il secondo pit-stop.

Gualche goccia di pioggia ha cominciato a scendere attorno a metà gara, ma senza la necessità di montare gomme da bagnato; la maggior parte dei prototipi ha proseguito con la scelta sulla mescola morbida, a parte la Ferrari che ha continuato a mettere sulle 499P una media posteriore sinistra, Peugeot con 4 medie e Toyota #7 con due medie a sinistra.

Alla terza sosta la Aston Martin ha scelto di rimandare in pista la Valkyrie #007 con meno energia, mantenendo il terzo posto davanti alla gemella #009, salita quarta dopo una bella lotta tra Alex Riberas e la Toyota #8 di Brendon Hartley, minacciato anche dalla Cadillac #38, passata davanti alla Genesis #19.

La quarta ora ha invece riservato subito un paio di colpi di scena: il primo quando la Alpine #36, dopo aver lasciato andare la #35, ha iniziato a perdere parecchio terreno, tanto che la Aston Martin #007 - rimanendo con una strategia a meno energia - le è passata davanti dopo la sosta, nonostante Jules Gounon sia stato rimandato in azione anch'esso con una fermata più breve.

Ma nel rientrare, Tom Gamble ha tagliato la riga bianca e quindi è stato punito dalla Direzione Gara con l'inevitabile Drive-Through che gli ha fatto perdere il primato conquistato nella girandola di soste.

Disastro invece in casa Ferrari nel pit-stop della #50, in quel momento nona: sulla 499P si sono bloccati i martinetti e non è stato possibile alzare l'auto nell'immediato per cambiare le gomme a Miguel Molina. I 3' persi hanno fatto scendere la Rossa mestamente ultima.

Alla gemella #51 poco dopo sono arrivati 5" per una toccata avvenuta mentre Alessandro Pier Guidi superava all'esterno della curva 1-2 la BMW #20 e la Porsche #91, finita in testacoda nell'effetto domino.

Poco dopo metà della 4a Ora, altro breve Full Course Yellow per rimuovere detriti.

Quando siamo giunti a 120' dalla conclusione, tra le HYPERCAR le Alpine #36 e #35 guidano il gruppo allontanatesi dalla Aston Martin #009, scesa ad una ventina di secondi e minacciata dalla Cadillac-Jota #38, che a sua volta è inseguita da Toyota #8 e Genesis #19.

La Valkyrie #007 scende settima subito dietro alla GMR-001, con la Top10 che al momento vede presenti Toyota #7, Cadillac-Jota #12 e BMW #15. Le Ferrari sono 11a con la #51 e 14a con la #83, poi ultima la #50 per il problema sopracitato. Perde terreno anche la Peugeot #94 scivolata 13a dietro alla Genesis #17.

Intanto in Classe LMGT3 sono cominciate le strategie diversificate, rimescolando parecchio la classifica. Davanti è salita la McLaren-Garage 59 #10 con una decina di secondi di vantaggio su BMW-WRT e Corvette-TF Sport #33 in pienissima lotta tra loro per la piazza d'onore.

Quarta la Lexus-ASP #78, alle cui spalle ci sono Ford-Proton #77 e BMW-WRT #69 che però possono contare su un maggior quantitativo di energia, fermandosi in momenti diversi rispetto ai primi e anche verso chi segue.

Tra questi, abbiamo settima la Porsche-Manthey #91, completano i primi 10 la Aston Martin #27 e le Ferrari-AF Corse #21 e #54.