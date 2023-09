F1 | Ferrari in pole a Monza: Sainz fa impazzire i tifosi!

Il boato della folla è stato un qualcosa da far venire i brividi: le tribune piene di Monza sono esplose di entusiasmo per la pole position di Carlos Sainz che sullo Stradale ha conquistato la sua quarta partenza al palo, la prima della stagione. Lo spagnolo nell'ultimo giro è riuscito a stampare un 1'20"294 con la gomme soft: Carlos ha saputo trovare il colpo di reni per mettere la sua Ferrari davanti a Max Verstappen staccato solo di 13 millesimi di secondo. La differenza Sainz l'ha fatta nel T2 trovando la superiorità alle due curve di Lesmo, correggendo i piccoli difetti che la SF-23 aveva mostrato ieri. Oggi la rossa è stata perfetta e ha regalato ai suoi tifosi dei brividi che mancavano da troppo tempo.

I supporter del Cavallino hanno ritrovato a Monza una Ferrari straordinaria che supera la delusione di Zandvoort: la Scuderia coglie la 245esima partenza al palo. Sainz aspettava dal GP degli Stati Uniti dello scorso anno. Carlos è stato un cecchino: ha preso per mano la squadra dando subito la sensazione che il Tempio della Velocità fosse il suo terreno di caccia. E' stato il più veloce del venerdì, si era confermato nelle libere del sabato mattina, dando la sensazione di aver trovato la quadratura del cerchio con la SF-23, mentre Charles Leclerc è parso più in difficoltà con l'assetto aerodinamico da carico minimo e non ha trovato la scia nel run decisivo.

Il monegasco alla fine è terzo e ha pagato solo 67 millesimi di distacco alla conclusione di una qualifica che vedeva solo la Ferrari capace di sfidare ad armi pari la Red Bull. Sulla Ferrari pendava una investigazione: dopo la Q1 le due rosse non avevano rispettato il tempo minimo, ma le due macchine erano finite nel traffico e il collegio dei commissari sportivi ha deciso che non c'era motivo per proseguire con le indagini.

Il muso lungo di Verstappen la dice lunga sulle aspettative del campione del mondo, ma l'olandese confida sul passo gara per allungare la sequenza di vittorie consecutive che lo ha poratato a pareggiare con Sebastian Vettel a nove successi. La Ferrari, quindi, non si aspetti dei regali dalla squadra di Milton Keynes, ma la rossa sembra avere le risorse per interrompere l'egemonia della Red Bull.

Sergio Perez è disperso al quinto posto, preceduto da un ottimo George Russell quarto con la Mercedes: il messicano ha lasciato quasi quattro decimi a Sainz e difficilmente avrà il passo per contrastare il passo ai primi tre.

Alexander Albon continua a stupire con la Williams: l'anglo-thailandese è sesto a meno di mezzo secondo dal vertice con una FW45 che ha trovato un'efficienza straordinaria su lunghi rettilinei di Monza.

Ci si aspettava di più dalle McLaren: Oscar Piastri è settimo, mentre Lando Norris è nono. I due piloti di Woking non hanno trovato il bilanciamento con le nuove ali scariche e sono scivolati al centro del gruppo. Fra le due MCL60 c'è Lewis Hamilton: l'inglese si lamenta della sua W14, mentre sperava di essere protagonista sullo Stradale.

Anche Fernando Alonso sperava qualcosa di più con l'Aston Martin, ma lo spagnolo ha lavorato molto per la gara sapendo che non avrebbe avuto la velocità per competere per la pole position. Vedremo l'asturiano cosa saprà fare domani.

Nella Q2 che impone ai piloti l'uso della mescola media resta fuori Yuki Tsunoda per 13 millesimi con l'AlphaTauri. Il giapponese è seguito dal compagno di squadra Liam Lawson ma il distacco dal rookie neozelandese è di quasi due decimi: in questo caso l'esperienza su una pista a basso carico aerodinamica paga.

Si è difeso Nico Hulkenberg con la migliore Haas: il tedesco è 13esimo in griglia con una macchina che non disponeva di particolari aggiornamenti per Monza. Nico ha fatto il suo e non gli si poteva chiedere di più. Valtteri Bottas ha preso un secondo con l'Alfa Romeo: il finlandese ha preceduto di appena 4 milliesimi la Williams di Logan Sargeant che si è accontentato di essere arrivato alla seconda fase.

Nella Q1 i piloti sono stati costretti all'uso delle gomme hard dovendo fare i conti con monoposto molto scivolose. Non ha superato la prima tagliola Guanyu Zhou con l'Alfa Romeo che è 16esimo. Il cinese non ha saputo sfruttare la nuova sospensione anteriore della C43 ed è rimasto fuori per un margine di soli 50 centesimi.

Pessimo il weekend dell'Alpine che non è andata oltre il 17esimo posto di Esteban Ocon che è seguito dal compagno di squadra Pierre Gasly. I due sono separati da 3 millesimi di secondo segno che sono arrivati al limite (molto basso) della A523. Non ha brillato Kevin Magnussen con la Haas che è risucito a precedere solo un demotivato Lance Stroll con la seconda Aston Martin.

Per il canadese è un weekend da cancellare: ha saltato il primo turno di prove lasciando la AMR23 al collaudatore Felipe Drugovich, mentre in FP2 ha fatto i conti con un problema alla power unit per mancanza di alimentazione delle benzina. Con poco allenamento è finito ultimo degli ultimi...