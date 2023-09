F1 | Sainz: "Pole da brividi. Domani lotto per la vittoria"

Carlos Sainz Jr. riporta la Ferrari in pole position. E lo ha fatto sulla pista migliore possibile, Monza, sede del Gran Premio d'Italia, davanti i tifosi del Cavallino Rampante.

Il madrileno ha firmato la sua seconda pole position della carriera firmando un gran tempo al termine della Q3, nell'ultimo tentativo possibile, con il tempo di 1'20"294 nato soprattutto da un settore centrale eccellente, da record. 13 millesimi più rapido di un Max Verstappen ancora fenomenale, ma stavolta non sufficiente a prendersi la partenza al palo in terra italiana.

Sainz ha battuto non solo il favorito Verstappen, ma anche il compagno di squadra Charles Leclerc, il quale mai era stato battuto in qualifica dal compagno di squadra sulla pista brianzola. Una doppia soddisfazione che è diventata ancora più dolce una volta arrivato sul rettilineo d'arrivo per le interviste di rito, questa volta davanti ai tifosi della Ferrari.

"Onestamente è stata una qualifica molto intensa, soprattutto in Q3. Eravamo tutti al limite. Nell'ultimo giro sapevo di avere margine all'Ascari e alla Parabolica. All'ultimo giro ho provato a dare tutto per prendermi la pole e ci siamo riusciti".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Nel momento in cui Carlos ha tagliato il traguardo nel suo ultimo tentativo della Q3, il boato della folla accorsa per seguire le qualifiche e supportare le Rosse è stato assordante. Il pilota lo ha sentito e ha cercato di mettere in parole le emozioni provate.

"Ho avuto la pelle d'oca appena ho tagliato il traguardo ho guardato il pubblico. Non ho più smesso di averla guardandoli. Ma la verità è che è così ogni volta che usciamo dall'hotel, arriviamo in pista. C'è sempre tifo, rumore, affetto per noi. Sostegno incoraggiamento. E sono le sensazioni migliori per un pilota".

Red Bull partirà favorita nella giornata di domani. Normale, per una monoposto che è stata capace sino a ora di vincere tutte le gare disputate nel Mondiale 2023 di Formula 1. Però Sainz ha dichiarato senza remore che farà di tutto per cercare di mantenere la posizione al via e provare a vincere davanti ai propri tifosi. Non sarà facile. Anzi, potrebbe rivelarsi quasi un'impresa. Ma le sensazioni provate oggi lo hanno spinto a essere meno prudente del solito.

"Il nostro primo obiettivo per domani è arrivare sul podio. Domani farò di tutto per tenermi la prima posizione. Cercheremo di partire bene, fare un primo stint e lottare con Max. Di solito lui è molto veloce, ma farò di tutto per tenermi la posizione", ha concluso il madrileno.