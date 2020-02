Due power unit anche per Mercedes e Red Bull nel Test 1

La prima sessione dei test di Barcellona ha registrato un’elevata attività in pista, confermando un’ottima affidabilità complessiva dei progetti 2020. Tutti e tre i top team hanno tuttavia utilizzato due power unit per completare il lavoro programmato nei tre giorni di attività a Montmelò, evidenziando piccole noie di gioventù.

Alla fine dei tre giorni la PU dei team di vertice ad aver percorso il maggior chilometraggio è stata quella montata sulla Red Bull, che ha percorso 1853 chilometri nelle mani di Max Verstappen e Alexander Albon.

La PU1 della Honda è stata smontata a titolo precauzionale durante la pausa pranzo di giovedì, su suggerimento degli ingegneri operativi nella sede di Sakura, che nell’analisi dei dati hanno rivelato un’anomalia. Risolto il problema, il motore è stato rimontato sulla monoposto nella serata di giovedì, ed è regolarmente tornato in pista il giorno successivo.

Anche Mercedes ha dovuto far ricorso ad una seconda power unit, dopo il problema che sempre nella giornata di giovedì ha costretto Valtteri Bottas a completare con un leggero anticipo il programma di lavoro. L’anomalia (sul fronte elettrico) sarà analizzata nella sede di Brixworth, lavoro che sarà svolto anche a Maranello dai tecnici della Ferrari per valutare l’imprevisto che ha bloccato Sebastian Vettel nella giornata di ieri.

Al di là del disappunto per l’inconveniente costato tempo prezioso, sia in casa Mercedes che Ferrari non sembrano però essere particolarmente preoccupati per l’accaduto. Si tratta di problemi di minore entità che saranno risolti in vista della prossima settimana.

Power unit

Mercoledì Giri Giovedì Giri Venerdì Giri Giri Totali Km Totali Honda (Red Bull) 1 168 59 169 396 1843 Honda (Red Bull) 2 - 75 - 75 349 Mercedes PU 1 173 183 - 356 1657 Mercedes PU 2 - - 138 138 642 Ferrari PU 1 132 122 40 294 1368 Ferrari PU 2 - - 60 60 279

