Bottas: "Durante il lockdown ho lavorato per migliorarmi"

La pandemia da COVID-19 ha costretto la Formula 1 ad un inatteso stop forzato con le prime 10 gare stagionali che non si sono potute disputare, mentre l’avvio del campionato avverrà il 5 luglio in Austria dopo oltre sette mesi dall’ultimo appuntamento del 2019.

Tutti i piloti hanno potuto prendere confidenza con le monoposto 2020 soltanto nel corso dei sei giorni di test di febbraio andati in scena sul tracciato di Barcellona e nel corso di questi mesi di break, non potendo girare in pista, molti di loro hanno deciso di concentrarsi su allenamenti specifici per la forma fisica.

Valtteri Bottas ha rivelato di aver raggiunto risultati impressionati durante questi mesi di pausa e questi gli hanno dato una nuova iniezione di fiducia in vista dell’avvio della stagione.

Nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport F1 Uk il finladese ha dichiarato: “Tre o quattro settimane fa ho effettuato un test sulla forma fisica che solitamente faccio una o due volte l’anno ed ero in uno stato mai raggiunto prima”.

“I piloti non hanno così tanto tempo per concentrarsi sull’allenamento nel corso dell’anno, ma solitamente la parte più intensa dell’attività fisica è concentrata nel corso della pausa invernale. Adesso, complice lo stop prolungato, sono riuscito a lavorare con più continuità ed è stato incredibile vedere i risultati che sono riuscito a raggiungere”.

“E’ raro che un pilota possa avere così tanto tempo a disposizione lontano dalla pista. Questo mi ha consentito non solo di poter fare cose differenti, ma anche di concentrarmi su me stesso per migliorarmi sia fisicamente che mentalmente”.

Il 2019 è stato il miglior anno di Bottas in Formula 1 grazie ai quattro successi conquistati ed al secondo posto in classifica piloti ottenuto a fine stagione, ma il finlandese è consapevole che la sfida principale è quella contro il suo compagno di team e sei volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Bottas si è detto consapevole che la stagione attuale sarà differente perché essendo più corta ogni minimo errore potrà costare tantissimo. Valtteri, però, si è detto pronto per l’inizio del campionato.

“Ovviamente sarà una stagione particolare perché sarà più corta del previsto ed ogni errore ti costerà più che in passato. Tutto si giocherà sulla costanza”.

“Ho lavorato col mio team e con i miei ingegneri sul mio stile di guida ed ho apportato alcune modifiche che potrei usare”.

“Sono riuscito ad averne conferma nel corso dei test di Barcellona. In alcuni tratti del circuito sono riuscito a fare degli ottimi progressi e durante il periodo di lockdown mi sono concentrato su ulteriori aspetti della guida”.

“Mi sono un pilota più completo, fisicamente sto raggiungendo il mio apice, e spero che questi cambiamenti possano tradursi in risultati. Sono davvero sicuro di me e darò il massimo senza alcun dubbio”.