Norris: "Lo stress fisico sarà la sfida maggiore del ritorno della F1"

Il calendario della stagione 2020 di Formula 1 è stato rivoluzionato a seguito della pandemia da COVID-19 ed a partire dal prossimo 5 luglio i piloti dovranno affrontare 8 gare in 10 weekend in attesa che altri appuntamenti vengano aggiunti o confermati più avanti.

Secondo Lando Norris il problema principale per i protagonisti della stagione non sarà quello di tornare subito in sintonia con le velocità delle monoposto, bensì la resistenza fisica che verrà richiesta ai piloti da un programma così condensato.

In una intervista rilasciata a Motorsport.com, il pilota della McLaren, che si prepara ad affrontare la sua seconda stagione nella massima serie, ha dichiarato: “Non sarà facile, ma siamo tutti dei professionisti e non ci vorrà molto tempo per tornare ad esprimerci al meglio al volante”.

“La sfida più grande sarà quella che dovrà sopportare il fisico nelle gare che si disputeranno in 3 weekend consecutivi. Di sicuro sarà più semplice tornare a girare su ottimi tempi”.

“Credo che questa sarà la più grande incognita. Nonostante i piloti si allenino in continuazione, solamente quando ti trovi al volante di una macchina da corsa puoi sperimentare delle forze che non puoi replicare nel corso degli allenamenti”.

“Puoi effettuare tutte le sessioni di allenamento che vuoi, ma all’inizio il corpo si dovrà abituare nuovamente ad affrontare le curve con 5 o 6 G. Sono certo che questo rappresenterà la sfida più complessa”.

I due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, sono tornati in pista a Silverstone in una due giorni di test al volante della W09, mentre Norris non ha potuto fare lo stesso a bordo della sua McLaren.

Lando, però, è riuscito ugualmente a tornare al volante di una monoposto, anche se nel caso specifico si è trattato di una Formula 3 della precedente generazione messa a disposizione dal team Carlin.

“Il clima non è stato ideale e non sono stato proprio fortunato dopo le splendide giornate che ci sono state in Inghilterra”.

“E’ stato il primo giorno in cui sono potuto tornare a guidare in pista ed ha piovigginato in continuazione. E’ stato orribile, ma non mi sono lamentato. E’ stato bello poter finalmente tornare al volante di una vettura reale”.

“All’inizio è stato strano abituarsi al sound del motore, alle vibrazioni ed a tutte le sensazioni trasmesse dalla monoposto, soprattutto dopo aver passato così tanto tempo al simulatore, ma dopo due o tre giri mi sono abituato nuovamente ed è stato molto bello”.

Stefan Mackley