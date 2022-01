Extreme E | X44 conferma il duo Loeb-Gutierrez per il 2022

Carica lettore audio

Il duo si è classificato secondo nella stagione 2021 del campionato di SUV fuori strada elettrici, arrivando sempre in finale.

Problemi di servosterzo e incidenti hanno negato alla coppia il successo, arrivato solo in Dorset e terminando al secondo posto in campionato dietro alla Rosberg X Racing, che ha avuto la meglio per maggior numero di vittorie ottenute.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

"Sono molto felice di correre di nuovo per la X44 nella seconda stagione di Extreme E - ha detto Loeb, fresco vincitore del Monte-Carlo WRC - L'anno scorso è stato molto impegnativo per noi, abbiamo avuto un sacco di problemi con la macchina e anche un po' di sfortuna, ma siamo arrivati primi nelle qualifiche in ogni gara e abbiamo finito con una vittoria e a pari punti in campionato con RXR, quindi ci sentiamo ottimisti!"

"Penso che le altre squadre siano molto forti, ma Cristina e io abbiamo dimostrato che sappiamo come vincere le gare in alcuni dei terreni più difficili del mondo, quindi daremo il massimo per centrare altri podi".

La Gutierrez ha aggiunto: "Siamo andati molto vicini a vincere il campionato l'anno scorso e ora siamo ancora più motivati ed entusiasti per puntare al titolo nel 2022.

"Da quando sono entrata nel team, ho imparato molto e mi sento più forte e più veloce ad ogni gara, quindi sono carica di poter tornare in macchina e mostrare cosa posso fare".

"Sono anche impaziente di esplorare il pianeta e conoscerne di più sui luoghi in cui corriamo. Evidenziando le sfide del cambiamento climatico affrontate nei posti in cui corriamo, spero di imparare altro su ciò che possiamo fare per aiutare a livello ambientale".