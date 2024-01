Dakar | Prodrive si nasconde: "Difficile che Sainz perda ora"

A pochi giorni dalla fine della Dakar 2024, la lotta tra Sebastien Loeb e Carlos Sainz si sta infiammando, con appena venti minuti che separano i due piloti. E con la 27° vittoria di tappa per il francese, i media, tra cui Motorsport.com, sono andati a parlare con il manager di uno dei costruttori protagonisti, David Richards, che ha elogiato il lavoro dei rivali.

Alla guida della Prodrive, e con il francese sotto la sua ala, ha la possibilità di vincere il Trofeo Touareg, anche se il britannico ha indicato che sarà molto difficile, perché lo spagnolo è un pilota "esperto", nonostante la sua età. Il boss del team inglese ha anche assicurato che solo il pilota dell'Audi potrebbe perdere la gara a questo punto.

Alla domanda sulla battaglia tra due leggende del WRC, ha risposto: "Sarà una lotta molto difficile. Carlos Sainz ha molta esperienza: fa la Dakar da molti anni, ma è più difficile che Carlos perda ora, perché Carlos vincerà automaticamente. Sono sicuro che tutti ci credono, quindi diranno a Carlos: 'Devi portare la macchina fino alla fine ora, la vincerai'".

Gli è stato anche chiesto se fosse impressionato dalle prestazioni dello spagnolo visti i suoi 61 anni, un'età in cui potrebbe ancora una volta battere tutti i record storici di questa edizione: "Sono stupito. La maggior parte dei ragazzi che hanno 61 anni sta per ritirarsi, e io ho dieci anni più di lui, e dovrei ritirarmi anch'io, ma non mi ritirerò finché non vinceremo la Dakar".