Dakar | Loeb "gufa" Sainz: "Se non fa errori o ha problemi sarà dura"

La lotta per la vittoria della Dakar 2024 è sempre più accesa: Sebastien Loeb si sta avvicinando a Carlos Sainz, che ha poco più di venti minuti di vantaggio nella gara più dura del mondo. Il francese ha conquistato la sua 27esima affermazione in una prova speciale del leggendario evento e, una volta sceso dall'auto, ha parlato con i media, tra cui Motorsport.com, e ha dichiarato di essere "felice" della sua vittoria, anche se ritiene che sia difficile raggiungere il suo rivale.

Il francese ha subito una serie di forature nel corso dei 417 chilometri cronometrati, una delle ragioni per cui ha perso tempo, anche se è riuscito a tagliare il traguardo con il miglior tempo nella nona tappa dell'evento saudita: "Sono contento della vittoria, della tappa che abbiamo fatto".

"Abbiamo avuto due forature a metà della tappa e per questo abbiamo perso tempo, ma a parte questo abbiamo avuto una buona giornata", ha detto il nove volte campione WRC, che presterà attenzione alle forature in vista della parte conclusiva di questa Dakar 2024. "Sono sempre importanti, perché soprattutto nei prossimi giorni arriveremo in una zona con molte rocce, quindi sappiamo che farà parte del gioco, ma spero che saremo più fortunati e potrò spingere".

Quando gli è stato chiesto come avrebbe potuto recuperare quei venti minuti su Carlos Sainz, il francese ha detto che è molto difficile farlo solo con la velocità, e che avrà bisogno di qualcos'altro: "Abbiamo bisogno di spingere, di una buona navigazione, e spingere è l'unica cosa che possiamo fare. Non possiamo pensare a quello che fanno gli altri, dobbiamo fare il nostro lavoro. Recuperare solo a livello di passo sarà difficile però".

"Carlos è veloce, e se non avrà problemi meccanici, di navigazione o una foratura, ovviamente sarà molto complicato", ha detto Sebastien Loeb, prima di essere esposto al tema del ritiro di Nasser Al-Attiyah. "Questa è la vita. Ovviamente, sarebbe bello avere un'altra macchina vicino a me, soprattutto in questi prossimi giorni, che saranno lunghi e duri, con tante rocce, ma cercherò di farlo da solo".