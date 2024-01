Dakar | Peterhansel: "Ho scortato Sainz. Non è facile per lui"

Sebbene all'inizio sembrasse una gara combattuta, la battaglia per la Dakar 2024 si è gradualmente affievolita, fino a quando sono rimasti solo due piloti, Carlos Sainz e Sébastien Loeb. Il distacco tra i due è di soli venti minuti e, a tre giorni dalla fine dell'evento in Arabia Saudita, nulla è stato deciso, ma qualcuno al di fuori della battaglia potrebbe essere protagonista.

Stéphane Peterhansel, che dopo aver perso molto tempo nella prima settimana e aver rinunciato a qualsiasi possibilità di vincere un altro trofeo Touareg, cercherà di aiutare il suo compagno di squadra all'Audi a battere il suo connazionale. Alla partenza della nona tappa, composta da 417 chilometri cronometrati, da Ha'il ad Al-Ula, le auto tedesche si sono schierate in formazione per scortare la loro spada principale.

"Stamattina eravamo primi, secondi e quarti, con Chicherit in mezzo, che abbiamo superato", ha spiegato 'Monsieur Dakar'. "Ho aspettato Carlos [Sainz] per sei minuti alla partenza per scortarlo per tutta la speciale, sempre con una trentina di secondi di ritardo per sicurezza. Non è stato facile per lui.

Photo by: A.S.O. #207 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist, #202 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Stephane Peterhansel, Edouard Boulanger

"Alla partenza, aveva molte auto davanti a sé che lasciavano le loro tracce, ma ha fatto gli ultimi 200 chilometri da solo. L'ho visto esitare qua e là, ma non ha commesso gravi errori di navigazione", ha commentato Stéphane Peterhansel. "Non è stato facile. Si potrebbe pensare che con il nostro background e i nostri anni di esperienza, lo stress sarebbe minore, ma la Dakar è una gara importante e si vuole sempre fare bene".

"Ricordo che nel 2021 stavo vincendo, ma questo non significa che non fossi stressato dall'inizio alla fine. La paura di sbagliare e di lasciarsi sfuggire la vittoria ti perseguita sempre", ha detto il francese, che vede la vittoria dell'Audi in arrivo. "Carlos è in una buona posizione, ma Sébastien [Loeb] è in grado di togliergli dieci minuti al giorno, e anche di più se prende dei rischi. Quindi capisco lo stress di Carlos, avere 20 o 25 minuti è positivo, ma se hai un problema tecnico alla fine li perdi".