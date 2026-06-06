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La Nuvolari non sarà la nuova GT3 di Audi, ma è il primo passo verso nuovi orizzonti

Presentata la avveniristica supercar dei Quattro Anelli, l'AD Döllner conferma che non è il modello di riferimento per il ritorno alle corse sportscar, ma una prima pietra è stata posata e con il Direttore Tecnico Mohr sono in corso le valutazioni per il futuro.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Audi Nuvolari

Audi Nuvolari

Foto di: Audi

Nei paddock e dietro le quinte dei campi di gara da tempo si parla di un possibile rientro di Audi Sport nel mondo delle corse GT, anche se per il momento non c'è ancora nulla di concreto.

Però un primo passo in tal senso è stato fatto con la presentazione della nuovissima e futuristica Audi Nuvolari, una supercar a tiratura limitata (solamente 499 esemplari disponibili) che monta un motore V8 biturbo abbinato a tre motori elettrici pronti a sprigionare 1.001 CV di potenza, sfruttando anche le conoscenze aerodinamiche acquisite in F1.

Naturalmente, il ritorno in patria di Rouven Mohr, che ha lasciato il ruolo di Direttore Tecnico di Lamborghini Squadra Corse per rientrare ai Quattro Anelli, ha subito indicato la strada che l'azienda tedesca si appresta ad intraprendere, sfruttando - a rovescio - l'ingegneria del Toro portata sulla nuovissima Temerario per poter riavere una Audi capace di raccogliere l'eredità della R8.

D'altra parte, proprio la R8 era servita come ispirazione e condivisione di diverse componenti della Huracan GT3 e stavolta il percorso tra i marchi 'cugini' del Gruppo Volkswagen si invertirebbe, cosa per altro avvenuta con diverse prove effettuate dagli uomini di Audi utilizzando parti Lamborghini che hanno poi portato alla nascita della Nuvolari.

E' chiaro che da qui a renderla una macchina da corsa, eleggibile per i vari campionati dedicati, ce ne passa, ma il lancio sul mercato di un prodotto del genere è, a tutti gli effetti, il primo passo verso qualcosa di utile per riprendere un discorso chiuso fin troppo presto, come quello del reparto Customer Racing.

Audi Nuvolari

Audi Nuvolari

Foto di: Audi

"Ovviamente, una vettura come la Nuvolari non può far altro che scatenare parecchie speculazioni, dunque posso dire che per il momento non abbiamo piani riguardo un impegno nel mondo del GT3", ha tenuto a precisare l'AD di Audi, Gernot Döllner, intervenendo al GP di Monaco, ma aggiungendo anche un ulteriore ed interessante commento.

"Con Rouven abbiamo analizzato i vari segmenti e ora dobbiamo stabilire le priorità su quali saranno i prossimi passi e quale direzione prendere; la Nuvolari è una dimostrazione che stiamo pensando in termini di auto sportive dalle grandi prestazioni, ma tutto il resto è pura speculazione per il momento".

Tradotto: non ci sarà una Nuvolari GT3, ma se il pensiero c'è, come affermato da Döllner, una prima pietra si può dire che è stata posata per ricostruire qualcosa che senz'altro darebbe ulteriore lustro alla Casa di Ingolstadt, che con il Customer Racing e la R8 in particolare, ha ottenuto successi ovunque, ma abbandonato in maniera molto discutibile per concentrarsi solamente sul solito e fagocitante mondo della F1.

Audi Nuvolari

Audi Nuvolari

Foto di: Audi

Curiosamente, alla presentazione avvenuta a Cap d’Antibes, in Francia, hanno partecipato anche Stéphane Ratel, grande capo di SRO Motorsports Group e del GT World Challenge, e  Chris Reinke, ossia l'ex-capo di Audi Sport Customer Racing ed ora passato alla sezione progetti speciali.

La R8 continua a dimostrarsi vettura solida e competitiva, nonostante l'età e la concorrenza sempre più numerosa e spietata, ma ormai è tempo di guardare avanti e con le basi gettate dalla Nuvolari adesso Audi Sport ha veramente il semaforo verde per riavviare il motore.

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