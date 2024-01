Dakar | Camion, Tappa 9: Huzink trova la zampata, Macik controlla

Il copione degli ultimi due giorni non è cambiato, a cambiare è stato il protagonista: Gerd Huzink ha preso il posto di Mitchel Van den Brink di ieri in testa alla classifica della Tappa 9 della Dakar dei camion. L’olandese dello Jongbloed Dakar Team con il Renault C460 Hybrid ha rotto l’incredibile sequenza di successi parziali degli Iveco Powerstar che hanno collezionato otto affermazioni in dieci tratti cronometrati (compreso il prologo), mettendo insieme le ultime sei vittorie.

Gert, libero da vincoli di classifica (è tornato a essere nella Top 10 ma con un distacco abissale di oltre 58 ore!), ha deciso di andare all’attacco nella speciale che ha portato la carovana di bisonti sulla strada ad Alula dopo un tratto cronometrato di 417 km. Huzink era partito in questa edizione per recitare il ruolo di sfidante, ma il suo sogno con il camion ibrido si è infranto con il capottamento nelle prime fasi che lo ha messo fuori gioco troppo presto dalle posizioni di vertice.

Il camion francese, del resto, ha dimostrato su certi terreni di essere particolarmente veloce e ne ha dato una chiara dimostrazione oggi su un fondo molto variabile. Va detto che il leader Martin Macik con l’Iveco della MM Technology ha scelto la tattica di chi non vuole correre rischi, preferendo tenere d’occhio l’equipaggio che detta il passo ai bisonti della strada, evitando accuratamente rischi inutili visto che può difendere un margine di quasi due ore.

Il ceco chiude a 1’32’ da Huzink, mentre terzo ha concluso Aleš Loprais staccato di 4’37’’ con il Praga V4S DKR. Aleš è stato abile nello sfruttare un momento di debolezza di Mitchel Van den Brink per riprendere l’ultimo gradino del podio nella classifica generale.

Il giovane olandese dell’Eurol Rallysport ha finito quarto di giornata a 24 minuti con il suo Powerstar che è riuscito a contenere i due Tatra Buggyra di Jaroslav Valtr e Pascal De Baar che hanno viaggiato sostanzialmente di conserva.

Nella generale Janus Van Kasteren con l’Iveco del Boss Machinery team De Rooy FPT resta quarto davanti ai mezzi analoghi di Vik Versteijnen e Mitchel Becx. Settimo si consolida il piazzamento del giapponese Sugarawa con l’Hino.

Dakar 2024 - Classifica generale Camion

Tappa 9: Hail - Alula

Speciale: 417 km; Trasferimento: 222; Totale: 649 km