Dakar | Auto, Tappa 9: Loeb ci crede e recupera 4 minuti a Sainz

Sébastien Loeb proprio non ci sta a darsi per vinto. Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme, al volante della sua Hunter Prodrive numero 203, ha firmato l'ennesima vittoria di tappa alla Dakar 2024 tenendo più che vive le sue speranze di successo.

Loeb, che insegue la vittoria assoluta nella classe Auto da ormai 8 anni, è rimasto l'unico pilota in grado di lottare con Carlos Sainz, oggi ottimo secondo e bravo a gestire il suo vantaggio sul rivale alsaziano senza prendere rischi inutili che avrebbero potuto compromettere una gara sino a ora perfetta da parte sua.

Loeb ha trionfato nella Tappa 9 che ha portato da Ha'il ad Al Ula dopo 417 chilometri cronometrati, precedendo sul traguardo Carlos Sainz di 4 minuti e 14 secondi. Non un distacco pesante, ma tale da ridurre il distacco dei due nella classifica generale, portandolo a 20 minuti e 33 secondi in favore del pilota di Audi Sport.

Dietro i due contendenti per la vittoria finale di questa 46esima edizione del rally raid più celebre al mondo, troviamo la grande prestazione di giornata, quella fatta dal francese Mathieu Serradori. Il pilota del team Century Racing Factory, al volante della prima CR7-T, ha colto il primo arrivo in Top 3 di tappa in questa Dakar, dietro di appena 29 secondi rispetto al crono ottenuto da Carlos Sainz.

Serradori, navigato da Loic Minaudier, ha fatto un passo avanti molto deciso in classifica generale, salendo al sesto posto dietro alla Toyota GR Hilux T1U ufficiale di Giniel De Villiers. Guillaume De Mevius continua nella sua gara di alto livello grazie al quarto posto di tappa colto oggi. Il belga è il primo privato in classifica con la GR Hilux gestita dal team Overdrive Racing.

Chiude la Top 5 di tappa Guy David Botterill con la prima GR Hilux T1U ufficiale del team Toyota Gazoo Racing, più lento di appena 20 secondi rispetto a De Mevius. Niente exploit per le Audi RS Q e-tron ormai fuori dalla lotta per una buona posizione in classifica. Stéphane Peterhansel e Mattias Ekstroem - dopo la doppietta di ieri - oggi si sono dovuti accontentare rispettivamente del settimo e nono posto di tappa.

Tra le due vetture di Ingolstadt ecco la Toyota GR Hilux T1U ufficiale di Lucas Moraes. Il brasiliano è ancora terzo nella classifica generale, ma continua a perdere minuti preziosi ed è ormai concentrato nel portare a casa quello che sarebbe il secondo podio della carriera alla Dakar in appena 2 apparizioni. Chiude la Top 10 Romain Dumas (Rebellion Racing).

Si chiude definitivamente l'avventura di Nasser Al-Attiyah alla Dakar 2024. Oggi il qatariota di Prodrive è stato costretto al secondo ritiro dopo essere rientrato in gara con l'obiettivo di portare a casa punti per il Mondiale W2RC. Oggi il vincitore delle ultime 2 edizioni della Dakar si è fermato in tappa ed è tornato indietro a causa di un problema sulla sua Hunter dopo quello al motore che lo ha fermato ieri.

Per quanto riguarda la classifica generale, Carlos Sainz comanda con poco più di 20 minuti di vantaggio su Sébastien Loeb quando mancano 3 tappe (di cui due molto lunghe e insidiose) al termine delle ostilità. La lotta al successo è circoscritta agli ex piloti e campioni WRC, mentre Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing) è terzo con un ritardo di oltre un'ora dai primi.

27 minuti più indietro c'è il sorprendente Guillaume De Mevius, pilota privato del team Overdrive Racing, davanti all'ufficiale Toyota Giniel De Villiers, che completa la Top 5. Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team) è salito in sesta piazza davanti a Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) e a Martin Prokop (Orlen Jipocar Team). Guy David Botterill e Benediktas Vanagas chiudono la Top 10 rispettivamente in nona e decima posizione con le Toyota.

Dakar 2024 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 9