F1 | Test Pirelli: Alpine, Audi e Aston Martin al lavoro sulle mescole 2027 all'Hungaroring
A Budapest sono scesi in pista Colapinto, Crawford e Bortoleto per provare diversi pneumatici in vista del prossimo anno, con chilometraggi e programmi differenti in modo da raccogliere parecchie informazioni.
Test Pirelli
Foto di: Pirelli
Dopo il Gran Premio di Budapest, l’Hungaroring ha ospitato nella giornata di martedì il primo dei due giorni di test organizzati da Pirelli per lo sviluppo dei pneumatici della prossima stagione di F1.
Sulla pista ungherese sono scesi oggi Gabriel Bortoleto con Audi, Jack Crawford con Aston Martin e Franco Colapinto con Alpine.
Durante la giornata, i tre piloti hanno completato una serie di screening run su diverse opzioni di C3, seguite da long run che hanno consentito di valutare le prestazioni e il degrado delle soluzioni più promettenti.
Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring
Foto di: Pirelli
Colapinto e Bortoleto hanno inoltre testato alcune varianti delle mescole C4 e C5 attraverso simulazioni di qualifica e stint a più alto chilometraggio.
Il pilota dell’Alpine ha completato un totale di 128 giri (pari a 561 chilometri), ottenendo il miglior tempo in 1.20.371.
Il brasiliano dell’Audi ha percorso 141 tornate per un totale di 618 chilometri, facendo segnare un miglior crono di 1'20"813, mentre Crawford ha fermato il cronometro su 1'24"598 nel corso dei suoi 136 giri complessivi (596 km).
La temperatura massima dell’asfalto ha raggiunto i 53°C, mentre quella dell’aria si è attestata a 30°C.
Mercoledì i test proseguiranno con la presenza dei soli Colapinto e Bortoleto, impegnati in un programma analogo a quello svolto martedì.
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