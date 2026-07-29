Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | McLaren, Stella: "Abbiamo cambiato rotta, ora siamo tornati in corsa"

Formula 1
Ungheria
F1 | McLaren, Stella: "Abbiamo cambiato rotta, ora siamo tornati in corsa"

F1 | Test Pirelli: Alpine, Audi e Aston Martin al lavoro sulle mescole 2027 all'Hungaroring

Formula 1
Ungheria
F1 | Test Pirelli: Alpine, Audi e Aston Martin al lavoro sulle mescole 2027 all'Hungaroring

WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC
WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

MotoGP
MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

F1 | Live Post GP Ungheria: Norris mette le ali a McLaren. Ferrari si inceppa sul più bello

Formula 1
Ungheria
F1 | Live Post GP Ungheria: Norris mette le ali a McLaren. Ferrari si inceppa sul più bello

F1 | McLaren è tornata in corsa: ecco come ha cambiato rotta

Formula 1
Ungheria
F1 | McLaren è tornata in corsa: ecco come ha cambiato rotta

F1 | Pirelli svela le mescole per Zandvoort, Monza e la novità Madrid

Formula 1
Olanda
F1 | Pirelli svela le mescole per Zandvoort, Monza e la novità Madrid

WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance

WEC
WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance
Test
Formula 1 Ungheria

F1 | Test Pirelli: Alpine, Audi e Aston Martin al lavoro sulle mescole 2027 all'Hungaroring

A Budapest sono scesi in pista Colapinto, Crawford e Bortoleto per provare diversi pneumatici in vista del prossimo anno, con chilometraggi e programmi differenti in modo da raccogliere parecchie informazioni.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
Test Pirelli

Test Pirelli

Foto di: Pirelli

Dopo il Gran Premio di Budapest, l’Hungaroring ha ospitato nella giornata di martedì il primo dei due giorni di test organizzati da Pirelli per lo sviluppo dei pneumatici della prossima stagione di F1.

Sulla pista ungherese sono scesi oggi Gabriel Bortoleto con Audi, Jack Crawford con Aston Martin e Franco Colapinto con Alpine.

Durante la giornata, i tre piloti hanno completato una serie di screening run su diverse opzioni di C3, seguite da long run che hanno consentito di valutare le prestazioni e il degrado delle soluzioni più promettenti. 

Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring

Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring

Foto di: Pirelli

Colapinto e Bortoleto hanno inoltre testato alcune varianti delle mescole C4 e C5 attraverso simulazioni di qualifica e stint a più alto chilometraggio.

Il pilota dell’Alpine ha completato un totale di 128 giri (pari a 561 chilometri), ottenendo il miglior tempo in 1.20.371. 

Il brasiliano dell’Audi ha percorso 141 tornate per un totale di 618 chilometri, facendo segnare un miglior crono di 1'20"813, mentre Crawford ha fermato il cronometro su 1'24"598 nel corso dei suoi 136 giri complessivi (596 km).

La temperatura massima dell’asfalto ha raggiunto i 53°C, mentre quella dell’aria si è attestata a 30°C. 

Mercoledì i test proseguiranno con la presenza dei soli Colapinto e Bortoleto, impegnati in un programma analogo a quello svolto martedì.

 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Live Post GP Ungheria: Norris mette le ali a McLaren. Ferrari si inceppa sul più bello

Top Comments
More from
Redazione Motorsport.com

F1 | La pagella la fate voi: date i vostri voti ai piloti nel GP d'Ungheria

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | La pagella la fate voi: date i vostri voti ai piloti nel GP d'Ungheria

DTM | La Lamborghini Temerario GT3 centra la sua prima vittoria assoluta

DTM
DTM
Oschersleben
DTM | La Lamborghini Temerario GT3 centra la sua prima vittoria assoluta

Ferrari Challenge | Paulet, Valint e Kirchmayr vittoriosi a Portimão

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | Paulet, Valint e Kirchmayr vittoriosi a Portimão
More from
Gabriel Bortoleto

F1 | Binotto esclusivo: "Prima bisogna costruire la squadra, poi si potrà puntare in alto”

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Binotto esclusivo: "Prima bisogna costruire la squadra, poi si potrà puntare in alto”

F1 | Sorpresa Audi: il primo motore sviluppato con l'ADUO ha già fatto il suo esordio!

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Sorpresa Audi: il primo motore sviluppato con l'ADUO ha già fatto il suo esordio!

F1 | Audi: la modifica al rool hop è una... boccata d'aria che non basta a far crescere la R26

Formula 1
Formula 1
Monaco
F1 | Audi: la modifica al rool hop è una... boccata d'aria che non basta a far crescere la R26
More from
Alpine

F1 | L' Alpine ha i... baffi: in Ungheria tornano i dischi in carbonio con le scanalature radiali

Formula 1
Formula 1
Ungheria
F1 | L' Alpine ha i... baffi: in Ungheria tornano i dischi in carbonio con le scanalature radiali

F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

Formula 1
Formula 1
F1 | Test per Gabriele Miní con l'Alpine: ha completato oltre 600 km a Silverstone

F1 | Alpine: la A526 segue la filosofia Mercedes e sposta i piloni sul secondo flap dell'ala

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Alpine: la A526 segue la filosofia Mercedes e sposta i piloni sul secondo flap dell'ala

Ultime notizie

F1 | McLaren, Stella: "Abbiamo cambiato rotta, ora siamo tornati in corsa"

Formula 1
Ungheria
F1 | McLaren, Stella: "Abbiamo cambiato rotta, ora siamo tornati in corsa"

F1 | Test Pirelli: Alpine, Audi e Aston Martin al lavoro sulle mescole 2027 all'Hungaroring

Formula 1
Ungheria
F1 | Test Pirelli: Alpine, Audi e Aston Martin al lavoro sulle mescole 2027 all'Hungaroring

WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

WEC
WEC | Ferrari: il test a Monza con la 499P è servito per iniziare a provare novità per il futuro

MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

MotoGP
MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM