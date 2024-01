Dakar | Al-Attiyah sfortunato: va KO per il secondo giorno di fila

Dopo una prova speciale in cui Nasser Al-Attiyah ha detto addio a qualsiasi possibilità di vincere il trofeo Touareg a causa della rottura del motore del suo Hunter, il cinque volte vincitore della gara più dura del mondo è tornato al via nella tappa 9 della Dakar 2024. Tuttavia, nelle prime fasi del percorso cronometrato, il suo veicolo ha accusato un nuovo cedimento costringendolo ad abbandonare per il secondo giorno consecutivo.

Il due volte campione W2RC si è fermato nei primi metri ed è dovuto tornare su strada al bivacco di Al-Ula con la vettura della Prodrive, che non era ancora pronta la sera prima quando Motorsport.com è andato a trovarlo al bivacco di Ha'il dopo la rottura del motore. Alcune fonti hanno indicato che non aveva un motore di scorta, mentre altre hanno affermato che la casa britannica ne aveva un altro, ed effettivamete è stato in grado di iniziare la speciale alle 10:15 ora locale (08:15 ora italiana).

"Poco dopo la partenza, Nasser Al-Attiyah ha fatto retromarcia ed è tornato sulla strada a causa di un problema meccanico. Abbandonando la tappa, gli è rimasto solo un 'jolly' per ripartire domani alla ricerca di punti per la W2RC", hanno spiegato gli organizzatori in un piccolo comunicato durante la nona tappa.

L'intenzione del qatariota era quella di andare e marcare punti per il Campionato del Mondo Rally-Raid, che si compone di soli cinque eventi, ma in ognuno dei quali sono previste una serie di tappe che mettono in palio piccoli premi per i migliori piloti di ogni giorno. Sperava quindi di finire in testa per il resto dell'evento in terra saudita, ma voleva anche aiutare un Sebastien Loeb che si sta giocando la vittoria assoluta contro Carlos Sainz.

Il distacco tra i due era di meno di mezz'ora all'inizio della nona prova speciale, quindi qualsiasi supporto da una parte e dall'altra potrebbe essere essenziale per l'esito della gara, soprattutto perché lo spagnolo ha ancora due Audi molto competitive in cima all'elenco di partenza.