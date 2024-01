Dakar | Loeb rassegnato: "Non potevamo farcela contro le Audi"

La penultima tappa della Dakar 2024 ha fatto pendere la bilancia a favore di Carlos Sainz, che un giorno dopo ha conquistato il suo quarto trofeo Touareg davanti a tutta la sua famiglia, regalando così la gara più dura del mondo all'Audi. Il grande sconfitto, invece, è stato Sebastien Loeb che, nonostante gli sforzi, ha avuto ancora una volta problemi meccanici.

La rottura del triangolo della sospensione anteriore ha distrutto le sue possibilità di vincere per la prima volta nel deserto, anche se è riuscito a portare a termine la gara centrando un altro podio, che forse era troppo poco per lui vedendo come erano andate le due settimane in Arabia Saudita. Dopo essere sceso dalla macchina, sapendo che non sarebbe riuscito a battere nemmeno Guillaume de Mevius per la seconda piazza, ha detto che è stata comunque una "bella sensazione", anche se non c'era più l'opportunità di vincere.

"È una bella sensazione essere sul podio, perché dopo quindici giorni volevamo lottare per la vittoria, ma abbiamo perso delle opportunità qua e là, perché la Dakar ci ha dato quello che la Dakar ci dà sempre, delle sorprese", ha spiegato il francese dopo aver ottenuto il suo quinto piazzamento sul podio nella classifica generale delle auto alla Dakar.

Il francese ha voluto trarre il lato positivo da tutte quelle battute d'arresto che, se non fosse stato per l'aiuto di una delle vetture cinesi, anch'esse della Prodrive, lo avrebbero costretto alla resa definitiva: "Ieri pensavamo di tornare a casa, ma poi siamo rientrati in gara ed abbiamo lottato di nuovo per il podio. Onestamente, non potevamo competere con le Audi, che erano molto forti e avevano tre auto ancora in gara alla fine del rally".

"Quindi non abbiamo rimpianti. Abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo perso una posizione ieri, ma alla fine è bello essere sul traguardo", ha detto Sebastien Loeb, che ora rivolge la sua attenzione al Campionato del Mondo Rally-Raid.