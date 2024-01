Dakar | Challenger: Cristina Gutierrez trionfa e fa la storia

Tra le storie più belle regalate dalla 46esima edizione della Dakar, quella terminata oggi, spicca quella firmata da una pilota, tra l'altro molto forte, capace di vincere la classe Challenger del rally raid più importante.

Stiamo parlando di Cristina Gutierrez Herrero, pilota del team Red Bull Off-Road Jr USA by BFG, spagnola classe 1991, che ormai da anni ottiene risultati di spessore nelle classi di supporto a quella Auto nei rally raid. La 32enne ha centrato il successo su una Taurus T3 Max nella classe Lightweight Prototype Cross Country.

Nel corso delle passate edizioni della Dakar, Gutierrez era riuscita a cogliere vittorie di tappa nella stessa categoria e a lottare per le prime posizioni nella classifica generale. Questa volta ha battagliato aspramente con Mitchell Guthrie, compagno di squadra che, a sua volta, negli ultimi anni aveva firmato risultati importanti.

Photo by: A.S.O. #302 Red Bull Off-Road Junior Team USA presentato da BF Goodrich: Cristina Gutierrez Herrero

La classifica generale Challenger si è decisa negli ultimi chilometri tra ieri e oggi, con Guthrie che ha perso terreno a causa di un problema, mentre Cristina Gutierrez Herrero è stata molto brava a mantenere un passo competitivo, pur senza prendersi rischi eccessivi.

La tattica ha pagato, tanto da portarla a vincere la classe e a portare a casa la prima vittoria complessiva della carriera alla Dakar. Guthrie ha perso l'opportunità di vincere dopo pochi chilometri dal via della tappa, fermandosi intorno al chilometro 17.

Cristina è diventata così la seconda donna a vincere la Dakar in una delle sue categorie, scrivendo una nuova pagina della storia del motorsport con firma d'autrice. La prima a riuscire nell'impresa fu Jutta Kleinschmidt, che nel 2001 vinse la classe assoluta Auto navigata dal connazionale Andreas Schulz e al volante di una Mitsubishi Pajero.

Photo by: Red Bull Content Pool #302 Red Bull Can-Am Factory Team: Cristina Gutierrez, Pablo Moreno Huete

Per altro, Jutta Kleinschmidt andò a un passo dal concedere il bis l'anno successivo, vincendo due tappe e chiudendo al secondo posto assoluto. Nel 2005, al volante di una Volkswagen Touareg, chiuse terza navigata dall'italiana Fabrizia Pons.

Per Gutierrez Herrero non avrebbe potuto esserci biglietto da visita migliore in vista del 2025. Ricordiamo infatti che la ragazza originaria di Burgos, in Spagna, è già stata annunciata come pilota ufficiale Dacia alla Dakar del prossimo anno. Sarà la nuova compagna di squadra di Sébastien Loeb e Nasser Al-Attiyah, sempre ammesso che il qatariota faccia marcia indietro dopo le recenti dichiarazioni in cui ha affermato di non voler più guidare la Hunter.