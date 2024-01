Dakar | Sainz: "Gara durissima. Ho vinto con 4 Case, un orgoglio"

Carlos Sainz è entrato nella storia conquistando la sua quarta vittoria alla Dakar nell'edizione 2024, e lo ha fatto in un'apoteosi, con tutta la sua famiglia che lo guardava tagliare il traguardo dopo aver completato l'ultima tappa della gara più dura del mondo. Lo spagnolo è riuscito a battere tutti i suoi rivali per aggiudicarsi il trofeo Touareg, che ha avuto il sapore della gloria dopo averlo conquistato con un progetto tanto "coraggioso" quanto ambizioso con la tecnologia RS Q e-tron.

Lo spagnolo è salito sul gradino più alto del podio dopo una lotta serrata con Sébastien Loeb, che si è dovuto accontentare del terzo posto, e al momento di scendere dall'auto ha ricevuto l'applauso di tutti i suoi meccanici e ingegneri. E Motorsport.com gli ha chiesto cosa significasse questa impresa: "È stata una vittoria in un'edizione molto competitiva, con una macchina molto speciale, con il quarto marchio [con cui ottiene la vittoria]".

"Significa molto per me, e anche entrare nella storia con questo tipo di auto mi rende molto felice per Audi, con l'ultima vettura che abbiamo avuto, un proiettile, ce l'abbiamo fatta, e sono felicissimo, dobbiamo ringraziarli per la loro fiducia, questo è quanto", ha spiegato lo spagnolo molto emozionato".

Photo by: Audi Communications Motorsport Il vincitore #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr.

Quando gli è stato chiesto se la Dakar fosse stata la più speciale per lui, ha risposto: "È stata tremendamente dura, lo dice il risultato. La macchina la rende speciale. È stato un inizio molto difficile, dopo un infortunio, con due vertebre fratturate, recuperare ed essere qui a vincere è una soddisfazione e per me essere parte di questa nuova storia che Audi ha raggiunto in questa gara, sono molto felice di partecipare e grato a tutti".

La strategia potrebbe essere stata una delle chiavi che ha dato al pilota madrileno la vittoria in questa gara, anche se la sua è stata quella di "correre più degli altri", ed è stato anche molto felice di vedere la sua famiglia festeggiare con lui.

"Non ho visto bene perché c'era molta gente e avevo visto mia moglie questa mattina, ma non mi avevano detto nulla che stavano arrivando, potete immaginare che è un orgoglio che la mia famiglia sia qui, che veda questo e che veda il lavoro che c'è a casa e che sperimenti in prima persona che quasi sempre ha una ricompensa", ha concluso il pilota spagnolo.