Dakar | Sainz Jr: "Papà super. Spero sia un gran 2024 per i Sainz"

La vittoria di Carlos Sainz alla Dakar 2024 è stata completata dalla visita di tutta la sua famiglia al traguardo stesso: il figlio Carlos Sainz e la moglie Reyes hanno assistito alla proclamazione del quattro volte vincitore della gara più dura del mondo.

Il pilota della Ferrari era emozionato quanto il padre e quando Motorsport.com gli ha chiesto se fosse motivo di orgoglio vedere il figlio maggiore della famiglia lì, ha risposto: "Il 2024 è iniziato bene e ora dobbiamo continuare così per la famiglia Sainz".

"Non potete immaginare l'orgoglio di un padre, di un marito, di tutto. Qui ci sono tutti i suoi migliori amici, non solo io, e ci sono tutte le persone che lo amano e lo incoraggiano in ogni momento", ha aggiunto ai media presenti in Arabia Saudita. "È stata una Dakar molto lunga, una Dakar molto dura con tutti i tipi di terreno, tutti i tipi di tappe, alcune nuove come la tappa di 48 ore, la maratona che era lì [dura]".

Photo by: Audi Communications Motorsport Il vincitore #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr., Lucas Cruz

"C'è stato di tutto, e [Carlos Sainz Sr.] è stato in grado di superare tutto. Anche nelle tappe chiave ha dato il meglio, e questo dimostra che è arrivato molto ben preparato, molto motivato e hanno fatto centro", ha detto il più giovane dei madrileni dopo aver abbracciato il padre appena sceso dalla RS Q e-tron nel Rally Dakar.

Inoltre, vincere questa gara con un concetto così nuovo e speciale come quello dei tedeschi non è stato facile, come ha riconosciuto Carlos Sainz Jr: "Era un progetto molto ambizioso per Audi, ma la terza volta è stata quella buona. Hanno fatto centro, hanno fatto una Dakar perfetta sia Audi che lui e penso che se lo meritino perché hanno fatto una gara impressionante fin dal primo giorno".

"Gli ho chiesto di non correre tutti i giorni perché alla fine la Dakar è una gara di resistenza e a lui piace correre molto. Ha dovuto correre molto per vincere, ma è stato più intelligente di chiunque altro e ha gestito la gara come solo lui sa fare", ha detto il figlio.

"La Dakar è stata perfetta, ha fatto la Dakar più intelligente che gli abbia mai visto fare in vita mia. L'ha gestita alla perfezione e ha dimostrato di avere anche esperienza", ha concluso il pilota della Ferrari di Formula 1.