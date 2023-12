F1 | Zhou: "I rumors? Non me ne frega un c***o!"

Zhou si è unito al team precedentemente noto come Alfa Romeo per il 2022 ma, essendo il primo pilota cinese a tempo pieno nella storia della F1, alcuni hanno ipotizzato che il suo posto fosse stato comprato piuttosto che guadagnato.

Zhou ha combattuto questa situazione facendo punti al suo debutto in Bahrain, prima di ottenere un contratto di un anno per il 2023. Alla fine è stato annunciato che aveva firmato per il 2024 con un altro contratto di 12 mesi.

Mentre l'accordo di opzione per il compagno di squadra Valtteri Bottas per la prossima stagione è stato visto come una formalità, ci sono stati punti interrogativi sul futuro di Zhou nella squadra svizzera. Si è ipotizzato che dietro la conferma ritardata ci fosse forse la mancanza di un sostegno finanziario.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, Zhou ha risposto a queste voci affermando che ogni ritardo era dovuto a "piccoli dettagli finali" e queste voci erano solo questioni politiche.

Quando gli è stato domandato se il problema fosse che non disponesse di un sostegno finanziario sufficiente, Zhou ha risposto: "E' la politica!".

"La gente diceva che Perez si sarebbe ritirato nel GP del Messico, ma non c'era niente di vero. Poi c'erano le voci di Alonso che cambiava sedile per unirsi alla Red Bull. È una follia".

"Ora capisco di più i media, soprattutto quando ci sono altri piloti o i media di un certo Paese che fanno voci, ti fanno preoccupare. Ma da dentro, sai cosa sta succedendo. È abbastanza facile capirli".

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Nel corso delle trattative, Zhou ha ribadito che la sua priorità era quella di rimanere alla Sauber - che stava valutando anche il futuro del pilota junior e campione FIA F2 Theo Pourchaire - piuttosto che andare in giro ad offrirsi ad altre squadre di F1.

Quando sono emerse le speculazioni sul suo futuro, Zhou ha pensato di poter ridere delle domande, aggiungendo che non gliene frega niente dei rumor perché sa che sono falsi.

Zhou ha proseguito: "Non me ne frega un c***o, ad essere sincero! È come tutte le altre cose assurde che ho sentito quando ho firmato il mio contratto. Mi sono detto: 'Lascerò che tutto scorra, mi assicurerò di parlare in pista e farò in modo che la gente rispetti il motivo per cui sono qui'. Da allora è andato tutto bene".

"Sono piuttosto rilassato, ma a volte è piuttosto divertente vedere alcune voci, perché sai cosa ti aspetta: hai firmato il contratto e ci sono ancora voci che dicono che altre persone prenderanno il tuo posto. A volte è piuttosto divertente".