F1 | Newey favorevole ad introdurre più aerodinamica attiva

La F1 ha da tempo un'aerodinamica attiva sulle vetture - il DRS, il sistema di apertura dell'ala posteriore pensato per favorire i sorpassi, ad esempio, è in uso dal 2011 - ma questo aspetto è destinato ad aumentare con la ridefinizione delle regole per il 2026.

La FIA ed il promotore del campionato stanno attualmente finalizzando le regole di progettazione per il 2026, quando verranno introdotti anche motori ibridi semplificati.

Le prime idee, come il DRS inverso volto a rallentare una vettura in testa, sono state abbandonate, ma il responsabile del reparto monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ha recentemente affermato che "ci sarà sicuramente un cambiamento di incidenza dell'ala sul rettilineo per ottenere una bassa resistenza aerodinamica" e "ci sarà qualcosa di equivalente all'attuale DRS", che potrebbe essere utilizzato anche quando le vetture sono in curva.

Alla domanda sull'idea di espandere l'uso dell'aerodinamica attiva in F1, in un'intervista esclusiva concessa a Motorsport.com, il responsabile tecnico della Red Bull, Adrian Newey, ha dichiarato: "Non mi preoccupa".

"L'aerodinamica attiva serve proprio a cercare di compensare una power unit che manca di energia. L'aerodinamica attiva diventa essenziale per compensare la mancanza di energia della power unit. Ma non credo che sia una cosa negativa".

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

"Cercare di ottenere una maggiore efficienza aerodinamica del veicolo è chiaramente un buon obiettivo. E perché l'aerodinamica attiva non dovrebbe farne parte? Dopotutto, è diventata parte integrante delle auto da strada".

"Si vedono moltissime auto con spoiler che si aprono e si abbassano sul cofano del bagagliaio e così via. Quindi, perché non farlo anche nelle corse? L'aerodinamica attiva ha avuto una cattiva fama solo quando le ali si stavano staccando negli anni '60. Ora siamo ben oltre".

Newey ha anche affermato che "la F1 è stata in genere un buon modo per diffondere tecnologia sulle auto da strada".

"Se si guarda al passato, a cose come i freni a disco, questo è stato il caso", ha aggiunto. "Ma anche, più recentemente, le auto sportive in fibra di carbonio, le finiture in fibra di carbonio finta o vera, ecc. Tutte queste sono cose che un acquirente vuole per avere un'associazione per la Formula 1 e i produttori, ovviamente, la forniscono".