ELMS: la Algarve Pro Racing sfoggia l'asso Loic Duval

La Algarve Pro Racing ha presentato i suoi equipaggi per la stagione 2020 che la vedrà impegnata in European Le Mans Series.

Le due Oreca 07 motorizzate Gibson della squadra Campione in carica della ALMS saranno dotate delle gomme Goodyear, grazie all'accordo stilato con il produttore americano di pneumatici.

Loïc Duval è sicuramente il grande colpo del team fra le line-up che vedono presenti anche Henning Enqvist, John Falb, Simon Trummer, Jon Lancaster e Gabriel Aubry.

"Non vedo l'ora di affrontare questa sfida - ha detto il francese - In ELMS il livello è molto alto e lo si è visto a Le Mans quando le vetture di questa serie hanno combattuto con quelle del WEC. Siamo pronti per puntare a vincere gare e a lottare per il titolo".

Stewart Cox, Team Principal della Algarve Pro Racing, ha aggiunto: "Siamo entusiasti del supporto e del legame con Goodyear. Possiamo beneficiare della loro grandissima esperienza al massimo livello di motorsport e per noi è un grande onore competere affiancati a loro. L'ultima specifica di pneumatico Goodyear la proveremo nei test pre-stagione, siamo prontissimi per cominciare".