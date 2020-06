Le Mans: la Inter Europol prende Isaakyan per la 24h e la ELMS

Matevos Isaakyan correrà la 24h di Le Mans 2020 come portacolori di Inter Europol Competition, con la quale ha raggiunto un accordo anche per prendere parte alla European Le Mans Series.

Il russo sarà quindi al via della gara che si terrà sul Circuit de la Sarthe nel weekend del 19-20 settembre, condividendo il volante della Ligier JS P217 - Gibson #34 con Rene Binder e Jakub Smiechowski.

Per Isaakyan è un ritorno ai prototipi dopo che nel 2018 era stato protagonista con la SMP Racing, soprattutto per il terrificante volo compiuto a Spa-Francorchamps in cima all'Eau Rouge/Raidillon, mentre nella passata stagione era aveva fatto qualche comparsata in diverse serie, fra cui la F2.

"Sono entusiasta di unirmi all'equipaggio della vettura #34 dell'Inter Europol Competition per la stagione 2020 in ELMS e la 24h di Le Mans - dice il 33enne - Non vedo l'ora di guidare condividendo il volante coi miei vecchi colleghi della World Series, Rene e Kuba. Penso che siamo molto forti e non vedo l'ora di mostrarlo in pista".

Il team principal Sascha Fassbender ha aggiunto: “Non vediamo l'ora di cominciare la stagione dopo una lunga e difficile sosta, per cui siamo molto felici di avere questi piloti di grande valore in una delle nostre macchine. Si conoscono da tempo e sanno quali sono i punti di forza da sfruttare, sarà una stagione molto interessante".

Nel frattempo la Inter Europol sta lavorando per definire anche la line-up della Ligier #33, sulla quale per ora si sa che andrà Alexander Müller.