24h di Le Mans | Gli ultimi invitati 2024 sono APR e Pure Rxcing

Anche la stagione 2023-2024 della Asian Le Mans Series è andata in archivio ed ora abbiamo il quadro completo degli invitati per la prossima 24h di Le Mans.

Come da tradizione, l'Automobile Club de l'Ouest riserva posti ai vincitori dei titoli nelle categorie delle serie 'cadette' al FIA World Endurance Championship, più alcuni per chi svetta in IMSA SportsCar Championship ed altri a sua discrezione.

Quest'anno l'evento del Circuit de la Sarthe si terrà il weekend del 12-16 giugno e al termine dei cinque round della serie asiatica sono emersi gli ultimi due aventi diritto alla casella in griglia di partenza in Francia.

La Crowdstrike Racing by APR si è aggiudicata il titolo in Classe LMP2 grazie alle gesta di George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen a bordo della Oreca #4, dunque potrà portare la sua 07-Gibson sul tracciato transalpino.

Fra le GT si è invece imposta la Pure Rxcing, che quindi ha l'opportunità di vedersela contro gli altri rivali della Classe LMGT3 schierando un'ulteriore Porsche, oltre a quella già iscritta al Mondiale e alla seconda che aveva svettato nel GT World Challenge Europe.

Nel frattempo ricordiamo che tutti gli iscritti all'intera stagione del FIA WEC sono già automaticamente in lista per la 24h, così come chi aveva staccato il biglietto d'ingresso nelle serie ELMS ed IMSA.

Va comunque aggiunto che la selezione finale spetta a FIA ed ACO, anche in base alle scelte dei team aventi diritto a rinunciare nel caso in cui non riuscissero ad organizzare una presenza all'evento.

#91 Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R: Alex Malykhin, Klaus Bachler, Joel Sturm Photo by: Asian Le Mans Series

24h di LE MANS - LISTA INVITATI 2024

CLASSE HYPERCAR

Action Express Racing (Campione IMSA SportsCar Championship)

CLASSE LMP2

Algarve Pro Racing (Campione ELMS LMP2)

United Autosports (Seconda ELMS LMP2)

AF Corse (Campione ELMS LMP2 PRO/AM)

COOL Racing (Campione ELMS LMP3)

George Kurtz (Pilota di Crowdstrike Racing by APR vincitore in IMSA del premio 'Jim Trueman')

Algarve Pro Racing (Campione ASIAN LMS LMP2)

CLASSE LMGT3

Proton Competition (Campione ELMS)

Brendan Iribe (Pilota di Inception Racing vincitore in IMSA del premio 'Bob Akin')

Pure Rxcing (Campione GT World Challenge Europe - Bronze Cup)

Pure Rxcing (Campione ASIAN LMS GT)