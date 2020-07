Le Mans: G-Drive ancora con Vergne alla 24h, De Vries per la ELMS

La G-Drive Racing ha annunciato gli equipaggi che presenterà per la stagione 2020 della ELMS, ma soprattutto alla 24h di Le Mans.

Roman Rusinov ha scelto di affidarsi ancora a Jean-Éric Vergne per la celebre corsa endurance prevista sul Circuit de la Sarthe il weekend del 19-20 settembre, con la quale condividerà il volante della Oreca 07-Gibson #26 anche con il giovane Mikkel Jensen.

Il danese è stato ingaggiato per correre anche la ELMS con Rusinov, ai quali si aggiunge Nyck De Vries per questa serie, ma non per Le Mans dato che l'olandese sarà impegnato con il Racing Team Nederland.

"Il nostro team sceglie sempre con molta cura i piloti e anche prima della pandemia avevamo fatto vari test per esaminare i candidati - ha spiegato Rusinov - Ce n'erano diversi, ma alla fine abbiamo optato per Mikkel perché non solo era il più giovane, ma anche il più costante fra tutti".

"Parlando di Nyck, è chiaro che si tratta di uno dei più talentuosi della sua generazione, ha ottenuto tanti successi nelle categorie minori di monoposto, è stato parte del programma Junior di McLaren e ha già esperienza con l'endurance. Ha una velocità naturale e mostra progressi costantemente, per cui rafforzerà sicuramente l'equipaggio per la ELMS".

"Naturalmente siamo felicissimi di continuare la collaborazione con 'JEV', giustamente considerato uno dei piloti più forti del mondo. Negli ultimi due anni ha dimostrato di essere il miglior membro del nostro team e insieme a lui abbiamo ottime possibilità di successo nella gara principale dell'anno, la famosa maratona della 24h di Le Mans".