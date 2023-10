Le Mans | APR, United, AF Corse e Proton invitate alla 24h

Con la conclusione della stagione 2023 della European Le Mans Series, abbiamo altri nomi aggiunti alla lista degli invitati per la 24h di Le Mans del 2024.

Già venerdì, coi punti presi in Classe LMP3, la Cool Racing aveva staccato il biglietto d'accesso per la classica francese che si terrà il prossimo anno il weekend del 12-16 giugno.

Oltre al team di casa, alla 92a edizione della corsa che ha luogo sul Circuit de la Sarthe potranno prendere parte anche la Algarve Pro Racing, Campione della Classe LMP2 ELMS, e i loro rivali di United Autosports, piazzatisi secondi; entrambi avranno un posto assicurato nella medesima categoria per le rispettive Oreca 07-Gibson.

Stesso discorso vale per la AF Corse, che invece ha svettato nel reparto dei PRO/AM di LMP2 in ELMS, quindi pronta a confrontarsi ancora una volta con i relativi avversari a Le Mans.

Per quanto riguarda invece la neonata Classe LMGT3, un posto verrà riservato alla Proton Competition, Campione in LMGTE della ELMS; qui sarà interessante capire se la squadra tedesca sceglierà di schierare una Porsche 911 GT3-R, dato che il suo impegno principale è con la nuova Ford Mustang GT3, oltre che naturalmente in Classe Hypercar con la Porsche 963 LMDh.

Al momento, quindi, rimangono solamente due posti per invitati a quello che è il quarto evento del calendario 2024 del FIA World Endurance Championship.

Questi emergeranno dalla stagione 2023/2024 della Asian Le Mans Series, che si disputa tra dicembre e febbraio, i cui vincitori delle Classi LMP2 e GT potranno avere via libera per recarsi oltralpe.

Va comunque aggiunto che la selezione finale spetta ad Automobile Club de l'Ouest e FIA, anche in base alle scelte dei team sopracitati, aventi diritto a rinunciare nel caso in cui non riuscissero ad organizzare una presenza all'evento.

Photo by: JEP / Motorsport Images #45 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson di George Kurtz, James Allen, Colin Braun

24h di LE MANS - LISTA INVITATI 2024

CLASSE HYPERCAR

Action Express Racing (Campione IMSA SportsCar Championship

CLASSE LMP2

Algarve Pro Racing (Campione ELMS LMP2)

United Autosports (Seconda ELMS LMP2)

AF Corse (Campione ELMS LMP2 PRO/AM)

COOL Racing (Campione ELMS LMP3)

George Kurtz (Pilota di Crowdstrike Racing by APR vincitore in IMSA del premio 'Jim Trueman')

CLASSE LMGT3

Proton Competition (Campione ELMS)

Brendan Iribe (Pilota di Inception Racing vincitore in IMSA del premio 'Bob Akin')

Pure Rxcing (Campione GT World Challenge Europe - Bronze Cup)