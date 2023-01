Dakar | Carlos Sainz rivela: "Ho due vertebre fratturate"

Carica lettore audio

Carlos Sainz sr. ha due vertebre fratturate dopo il looping all'avvio della Tappa 9 della Dakar con l'Audi RS Q e-tron E2. E' stato lo stesso campione spagnolo a darne l'annuncio con un post sui suoi social. I medici di Madrid, dopo gli ulteriori accertamenti, gli hanno diagnosticato due lesioni alle vertebre T5 e T6...

"Al mio ritorno a Madrid dalla Dakar, il mal di schiena patito dopo l'incidente è durato più a lungo del solito. Su consiglio del medico, mi sono sottoposto a ulteriori accertamenti per valutare quale fosse l'effettiva entità del danno. Purtroppo i risultati non hanno portato buone notizie perché mi hanno accertato la frattura delle vertebre T5 e T6".

"L'aspetto positivo è che entrambe le vertebre sono stabili e da oggi in poi la mia priorità sarà quella di recuperare il prima possibile. Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno che ho ricevuto negli ultimi giorni. Vi terrò aggiornati".

Sainz si era capottato dopo appena 5 km della speciale che portava la carovana del raid da Riyadh a Haradh: giunto troppo veloce su una duna, la sua Audi ha fatto un looping in avanti atterrando sul muso nella sabbia. L'impatto è stato piuttosto violento (sono stati registrati 28G) e i soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero del servizio medico, sebbene i due membri dell'equipaggio fossero in piedi accanto alla macchina danneggiata in attesa dell'arrivo dell'assistenza.

Carlos accusava forti dolori alla parte destra del busto, per cui è stato imbarcato sull'elicottero per essere trasferito all'ospedale di Riyadh dove avrebbe dovuto sottoporsi ai controlli medici.

Il "Matador", invece, a metà percorso ha chiesto al pilota di invertire la rotta per farsi riportare nella zona del crash, spinto dalla speranza di riprendere la corsa.

Incurante del dolore, insieme al fido copilota Luca Cruz, ha cercato di riparare la sua Audi, riuscendo ad arrivare fino al bivacco. E' lì che i tecnici della Casa di Ingolstadt hanno preso atto che i danni causati dal crash non erano riparabili e per la vettura #207 è stato il ritiro. La generosità di Sainz ha portato a sottostimare danni dell'incidente: per fortuna i problemi alla schiena dovrebbero rientrare con un po' di riposo. Ma che rischio che ha corso...