Dakar | Castera: "Sainz esempio per i giovani, ha vinto da nonno"

La vittoria di Carlos Sainz nella Dakar 2024 è stata storica, non solo perché si tratta della sua quarta corona del deserto con il quarto marchio diverso, ma anche perché ha battuto il suo stesso record di pilota più longevo a vincere la gara più dura del mondo. Lo spagnolo ci è riuscito all'età di 61 anni ed al traguardo ci sono state solo parole di ammirazione per una simile impresa.

Quando un piccolo gruppo di media, tra cui Motorsport.com, ha parlato con il direttore di gara, David Castera, il francese gli ha riconosciuto il merito di aver raggiunto il gradino più alto del podio ad un'età in cui la maggior parte dei piloti è già in pensione e pensa ad altre cose più che alla competizione.

Il responsabile della Dakar ha esemplificato l'ambizione di Carlos Sainz nel costruire una carriera già lunga e nel diventare il primo "nonno" a vincere l'evento: "Ci sono due cose belle nella vittoria di Carlos. La prima è la vittoria di un pilota incredibile, che ha più di 60 anni (ne compirà 62 ad aprile), e tutti pensano che la Dakar sia facile quando si vede che a vincere è qualcuno così anziano, ma il lavoro che fa Carlos è pazzesco, è molto ben preparato e ha una volontà incredibile".

"Penso che sia un esempio per tutti i giovani vedere come Carlos si prepara, e ora ancora di più, visto che è il primo a vincere la Dakar da nonno, ed è incredibile", ha ammesso David Castera, anche lui visibilmente emozionato e felice di vedere come la fortuna abbia finalmente sorriso ad uno dei migliori piloti della storia dei rally.

E non ha potuto nascondere la sua positività nel veder vincere la gara ad una concept car che ha impiegato tre anni per esprimere tutto il suo potenziale contro i veicoli a combustione convenzionali: "Oltre a questo, siamo felici di vedere che questo veicolo elettrico può vincere, e che dopo tre anni abbia raggiunto la vittoria. Penso che sia molto positivo per il futuro".