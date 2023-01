Dakar | Castera delinea già gli scenari per il futuro

Carica lettore audio

La 45° edizione della Dakar è stata un'avventura nell'esotico Paese dell'Arabia Saudita, un luogo che ospita il leggendario rally nel deserto dal 2020. Su un terreno pieno di dune, rocce, laghi in secca ed una miriade di terreni diversi, i partecipanti hanno coperto gli oltre 8.500 chilometri di percorso da costa a costa, cosa di cui il direttore dell'evento è molto orgoglioso.

Il responsabile della gara più dura del mondo, David Castera, ha parlato poco dopo la conclusione dell'evento nella città di Dammam, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei trofei Touareg ai rispettivi vincitori.

Il francese ha dichiarato di essere alla ricerca di un evento con le caratteristiche di quello del 2023, e che sta gradualmente ottenendo ciò che voleva con il percorso: "Sono molto soddisfatto di questa Dakar. Abbiamo avuto una Dakar difficile, ma io la volevo così, e dopo quattro anni abbiamo la Dakar che volevo in Arabia".

"Il livello di difficoltà era buono, è quello da mantenere per le edizioni a venire, quindi seguiremo questa direzione. E' molto importante", ha continuato Castera. "Avevamo un percorso diviso in due parti, una con tappe lunghe all'inizio, e poi la seconda parte totalmente diversa con dune, che alla fine alcuni hanno detto che era troppo facile e altri che era troppo complicata".

"Dipende dai piloti, ma penso che sia possibile rendere le tappe un po' più lunghe, anche se bisogna tenere presente che metà dei partecipanti può fermarsi lì nelle dune, quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra i dilettanti e i professionisti", ha spiegato il Direttore della Dakar.

Il responsabile del leggendario evento in Arabia Saudita ha anche fornito le chiavi di lettura di come sarà l'evento in futuro: "Penso che siamo vicini, e con le dune, potremmo dover fare un mix tra la parte lunga e le piste, quindi vedremo come fare qualcosa di più grande con tutti gli ingredienti che abbiamo lì. Dobbiamo mantenere tutto questo per avere una Dakar dura come quella di quest'anno".

Inoltre, Castera si è detto felice di aver visto una gara emozionante a livello sportivo, con una lotta molto serrata nella categoria moto, anche se il titolo delle auto era già deciso dopo le sfortune dell'Audi nella prima settimana.

"Sono molto soddisfatto anche dell'aspetto sportivo, e ancora di più per le moto, dove abbiamo avuto una lotta molto importante fino alla fine, nell'ultima tappa. La vittoria è stata decisa per 43 secondi, il che è incredibile, non era mai successo prima", ha detto il francese. "C'è un livello molto alto tra le moto".

"Nelle auto, la verità è che è stato qualcosa di diverso, perché Nasser (Al-Attiyah), ha avuto rapidamente un grande vantaggio sugli altri, ma abbiamo visto che chiunque può vincere da un giorno all'altro, e l'anno prossimo avremo di nuovo una gara interessante, questo è sicuro. Dipende anche molto dalle circostanze, è così che è", ha concluso il direttore.