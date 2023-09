SBK | Aegerter e Gardner con GRT anche nel 2024

Alla vigilia del round di Magny-Cours, ecco che il 2024 del mondiale Superbike prende sempre più forma: dopo l’annuncio di Jonathan Rea in Yamaha e di Nicolò Bulega in Ducati, è il turno del team GRT, che ufficializza il rinnovo della sua line-up. Dominique Aegerter e Remy Gardner vestiranno anche il prossimo anno i colori della squadra satellite Yamaha, con una rinnovata fiducia reciproca.

Entrambi rookie quest’anno, i due sono attualmente impegnati nel familiarizzare con la categoria. Dominique Aegerter ha debuttato quest’anno in qualità di due volte campione del mondo Supersport, mentre Remy Gardner è approdato alle derivate di serie proprio nel 2023 dalla MotoGP. Lo svizzero e l’australiano sono rispettivamente nono e dodicesimo nella classifica generale. Qualche difficoltà in stagione fino ad ora, ma la coppia, forte della fiducia rinnovata, è pronta ad affrontare il round di Magny-Cours di questo fine settimana.

Il rinnovo di Aegerter era già stato annunciato, tuttavia aveva rinnovato la fiducia con il gruppo Yamaha e ora arriva la conferma della permanenza in GRT. È ora ufficiale anche il rinnovo dell’australiano.

Remy Gardner afferma: "Sono davvero entusiasta di annunciare il mio rinnovo con Yamaha per la stagione 2024 e credo che abbiamo un futuro promettente insieme. Il prossimo sarà il mio secondo anno con la R1 e non potrei essere più felice con il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team. Con un anno in più di esperienza alle spalle, ho grandi speranze per le nostre prestazioni. Mi sento già a casa, quindi è una bella sensazione continuare questo viaggio, e voglio esprimere la mia sincera gratitudine a Yamaha per questa fantastica opportunità".

Andrea Dosoli, Road Racing Manager di Yamaha Motor Europe, dichiara: “Siamo felici di poter annunciare l'estensione della nostra partnership con Remy e di finalizzare una formazione di piloti invariata nel GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team per la stagione 2024. Siamo consapevoli del talento e del potenziale che Remy possiede e, anche se finora la sua stagione di debutto nel WorldSBK è stata piuttosto incostante, siamo fiduciosi di poter raggiungere insieme i nostri obiettivi nel resto di questa stagione e nella prossima”.

“Con Remy ora a bordo, non vediamo l'ora di affrontare quella che si preannuncia un'entusiasmante stagione 2024, che Yamaha disputerà con una formazione incredibilmente forte, con i quattro piloti che corrono per i team Pata Yamaha Prometeon WorldSBK e GYTR GRT Yamaha WorldSBK che contano diversi titoli mondiali tra loro. Questa eccezionale formazione di piloti comporta una notevole responsabilità per Yamaha, ma siamo impegnati a fornire un pacchetto competitivo all'altezza del talento dei nostri piloti e ci siamo assicurati le risorse e il supporto necessari", conclude.