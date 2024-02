SBK | GRT svela la Yamaha di Aegerter e Gardner

Manca sempre meno all’inizio della stagione Superbike e i team si preparano a svelare le armi con cui combatteranno nel 2024. Oggi è stato il turno di GRT, la formazione satellite di Yamaha che anche quest’anno fa affidamento a Dominique Aegerter e Remy Gardner. I due piloti hanno tolto i veli alla R1 con cui scenderanno in pista a partire da Phillip Island a Misano Adriatico.

Bianco e blu campeggiano sulle due Yamaha che sfoggiano il numero 77 e 87 per il secondo anno consecutivo. La continuità è la parola chiave del team GRT, che prosegue il lavoro iniziato con la coppia di piloti lo scorso anno. Lo si vede anche dalla livrea, che non varia nel 2024 e aggiunge solo una punta di blu scuro che rende le linee della R1 ancora più aggressive.

Abbiamo già visto in azione il team GRT in occasione dei test invernali che si sono svolti a Jerez de la Frontera prima e a Portimao poi. In entrambe le occasioni però, è stato solo Remy Gardner a tenere la bandiera della squadra di Filippo Conti. Aegerter, infatti, è stato costretto a dare forfait a causa di un virus che gli ha impedito di scendere in pista. Lo svizzero punterà tutto sui test di Phillip Island, ultima occasione per poter fare delle prove prima che inizi la stagione.

Remy Gardner, Team GRT Yamaha WorldSBK, Dominique Aegerter, Team GRT Yamaha WorldSBK 1 - 7 Foto di: GRT Racing Team Remy Gardner, Team GRT Yamaha WorldSBK 2 - 7 Foto di: GRT Racing Team Remy Gardner, Team GRT Yamaha WorldSBK 3 - 7 Foto di: GRT Racing Team Remy Gardner, Team GRT Yamaha WorldSBK, Dominique Aegerter, Team GRT Yamaha WorldSBK 4 - 7 Foto di: GRT Racing Team Dominique Aegerter, Team GRT Yamaha WorldSBK 5 - 7 Foto di: GRT Racing Team Dominique Aegerter, Team GRT Yamaha WorldSBK 6 - 7 Foto di: GRT Racing Team Remy Gardner, Team GRT Yamaha WorldSBK, Dominique Aegerter, Team GRT Yamaha WorldSBK 7 - 7 Foto di: GRT Racing Team

Il team GRT ha concluso il 2023 come miglior squadra indipendente e gli obiettivi per il 2024 sono chiari: migliorare ancora per poter lottare costantemente nelle posizioni di vertice. Entrambi i piloti hanno conquistato la top 10 lo scorso anno, con Aegerter in ottava posizione davanti a Gardner. Ora è tutto pronto per volare in Australia, dove il duo GRT proverà a dare battaglia sin da subito per confermarsi come la miglior squadra indipendente della griglia Superbike.

Dominique Aegerter è entusiasta di tornare in pista dopo il lungo stop invernale: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione 2024! Purtroppo non ho potuto partecipare al test di gennaio perché mi sto ancora riprendendo dall'infezione virale, ma sono ansioso di godermi il primo round a Phillip Island. L'anno scorso abbiamo terminato il campionato alla grande, l'obiettivo è continuare a migliorare e lottare costantemente per le prime posizioni. Mi piacerebbe salire di nuovo sul podio durante la stagione e provare a vincere la mia prima gara nel WorldSBK".

Gli fa eco Remy Gardner, che ha provato la moto di quest'anno nei test e ora è ansioso di mettersi alla prova nel suo round di casa, il primo della stagione: "La nostra stagione di debutto è stata positiva, abbiamo continuato a progredire ogni round e capirci gli uni con gli altri. Sono fiducioso che potremo avere un 2024 entusiasmante, inoltre le sessioni di test che abbiamo avuto sono state molto produttive. L'obiettivo è quello di rimanere regolarmente nei primi posti e di migliorare a ogni gara, con l'obiettivo di conquistare il mio primo podio in WorldSBK".

Filippo Conti, Team Manager GRT, afferma: "Siamo tutti entusiasti per questo 2024 in arrivo. Avere Dominique e Remy con noi per un'altra stagione significa che possiamo continuare a progredire e riprendere da dove abbiamo lasciato lo scorso anno. Entrambi hanno avuto una stagione di debutto positiva, terminando alla grande, il che ci dà molta fiducia per il prossimo campionato, dove vorremmo lottare regolarmente per i primi posti. Voglio ringraziare la Yamaha per il grande supporto che ci dà ogni anno. Allo stesso modo, desidero ringraziare tutti i partner che ci sosterranno ancora una volta, così come sono lieto di dare il benvenuto ai nuovi che saranno fondamentali per i risultati del team".