SBK | Iannone: bene il passo, deve migliorare il time attack

La due giorni di test del Mondiale Superbike a Portimao è stata più complicata rispetto a quella di Jerez de la Frontera per Andrea Iannone. Ma forse c'era anche un po' da attenderselo, visto che in Andalusia era stato lo stesso portacolori del Team Go Eleven ad aver ammesso che le cose erano andate probabilmente meglio delle aspettative.

In Algarve, l'abruzzese ha continuato ad andare alla ricerca del feeling con la Ducati Panigale V4 R e sembra aver fatto dei passi avanti interessanti per quanto riguarda la costanza sulla distanza di gara. Le difficoltà più grandi emergono quando è il momento di montare le gomme SCX e SCQ, le soluzioni più morbide che vengono utilizzare in qualifica, perché Andrea non riesce ancora ad estrapolarne tutto il potenziale ed è così che si spiega il 16° posto finale nella classifica della giornata conclusiva dei test portoghesi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Iannone, Team Go Eleven

"Oggi sicuramente c'è stata un'evoluzione a livello di passo, siamo diventati più efficaci, un po' più competitivi. Il mio best time l'ho fatto con una gomma usata di 15/16 giri, 1'40"6, sono contento di questo. Devo invece capire meglio come poter sfruttare maggiormente una gomma più nuova per essere più efficace", ha detto Iannone, che comunque sembra guardare con fiducia al primo appuntamento stagionale in Australia, che segnerà finalmente il suo ritorno in gara dopo ben quattro anni.

"Questo è l'ultimo test in Europa prima dell'Australia, dobbiamo ancora lavorare tanto, ma penso che ci sia un'ottima base di partenza e questo mi fa ben sperare. Sono carico, vedremo a Phillip Island cosa riusciremo a fare", ha concluso il pilota di Vasto.