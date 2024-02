SBK | Iannone e Go Eleven ripartono dal giallo: ecco la Ducati per il 2024

Uno dei piloti più attesi del Mondiale Superbike è sicuramente Andrea Iannone, che ha già debuttato nei test invernali, ma oggi si presenta ufficialmente insieme alla sua squadra. Il pilota di Vasto ha tolto i veli alla Ducati del team Go Eleven, team con cui riparte nel suo secondo capitolo della carriera. Dopo i quattro anni di squalifica, l’abruzzese si rilancia in sella alla Panigale V4R, che nel 2024 ricomincia anche con nuovi colori.

Nuovo Anno, nuovo progetto, nuova livrea: abbandonato il turchese che è stato marchio di fabbrica degli ultimi anni, Go Eleven torna ad adottare il giallo, ma stavolta non è solo una profilatura, bensì il colore dominante. La Panigale V4R del #29 è infatti completamente gialla e ricorda quasi la Ducati speciale che i portacolori ufficiali avevano usato nel round di Misano (e che i piloti MotoGP avevano sfoggiato a Misano).

Andrea Iannone, Team Goeleven WorldSBK

Sarà un anno cruciale per Andrea Iannone, che con grande entusiasmo inizia un nuovo capitolo dopo il lungo stop forzato. Debutta così nel Mondiale Superbike ed è già sceso in pista per i test invernali. Il pilota di Vasto ha rappresentato una delle sorprese della griglia, mostrandosi in forma nonostante la “ruggine” che doveva togliersi di dosso e la grande competitività degli avversari.

"Il lavoro con il Team Go Eleven è appena iniziato, c’è ancora tanto da fare e la strada è lunga ma ciò che è più importante è che tutti ci stiamo impegnando per un obiettivo comune. Anche se la sfida sarà ardua, il team work e il sostegno reciproco ci spronano a fare del nostro meglio. Tutto questo è possibile anche grazie al supporto di Ducati", dichiara Andrea Iannone in occasione della presentazione della sua moto, avvenuta nella cornice delle Langhe.

Ora è davvero tutto pronto per volare in Australia, dove scenderà in pista con i nuovi colori per mettersi alla prova in quello che sarà il round inaugurale del 2024. Prima di gareggiare, sarà il momento di svolgere gli ultimissimi test, che si terranno sempre a Phillip Island. La pista australiana darà le prime risposte, ma intanto Iannone ha “suonato la carica” mettendosi in luce sia a Jerez de la Frontera che a Portimao, dove le derivate di serie hanno effettuato i test invernali.