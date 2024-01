SBK | Test Portimao: zampata da record di Toprak nel Day 2

I test invernali hanno un grande protagonista in Nicolò Bulega, ma si concludono nel segno di Toprak Razgatlioglu. Si può dire che i due siano stati i “campioni d’inverno” della Superbike, che con la seconda giornata a Portimao ha concluso i test invernali (ad esclusione di quelli a Phillip Island che anticipano l’inizio della stagione). Il turco si è infatti preso il miglior tempo nella giornata conclusiva in Algarve, sbriciolando anche il record della pista con un 1’39”189. Ottima però ancora una volta la prestazione del rookie di Ducati, che gli rimane a soli 86 millesimi.

Ancora una volta, fa strano non vedere il nome del campione del mondo in carica nelle posizioni di testa. Alvaro Bautista conclude i test in 15esima posizione, condizione che non siamo abituati a vedere. Lo spagnolo è alle prese con il recupero dall’infortunio e con l’adattamento a una Panigale V4R a cui sono stati aggiunti i 7kg di zavorra imposti dal regolamento.

Per quanto riguarda il resto della griglia, i tempi sono molto vicini in questa ultima giornata di test, in cui vediamo ben otto piloti sotto il muro del 40. Alle spalle dei due dominatori dell’inverno troviamo Alex Lowes, autore di un gran guizzo nelle fasi finali e terzo al termine del Day 2. Il britannico porta avanti la Kawasaki, che durante tutti i test è rimasta più attardata, ma conclude in bellezza, a poco più di tre decimi da Toprak. Bene anche Remy Gardner, unico superstite del team GRT a causa del forfait di Dominique Aegerter per un virus che gli ha impedito di girare. L’australiano è il migliore dei piloti Yamaha ed è quarto davanti al portacolori ufficiale Andrea Locatelli, sesto. Tra i due si inserisce Michael van der Mark, quinto con la BMW.

Jonathan Rea mette in archivio i test invernali con il settimo tempo, staccato di 496 millesimi dal leader di giornata. L’adattamento alla R1 sembra procedere bene per il sei volte iridato, che riesce sempre a non essere troppo lontano dai primi. Gran guizzo di Danilo Petrucci, che a Portimao si prende l’ottavo crono ed è l’ultimo dei piloti a girare in 39”. Il ternano del team Barni precede il duo BMW Bonovo, con Scott Redding che resta davanti a Garrett Gerloff e i due sono nono e decimo rispettivamente.

Sfiora la top 10 Sam Lowes, che può certamente ritenersi soddisfatto di questi test. Il britannico è al debutto in Superbike con il team Marc VDS e il duo sembra funzionare bene. A dispetto della posizione, il rookie è sato autore di un inverno solido, che lascia pensare a un inizio molto positivo. Alle sue spalle troviamo Axel Bassani, che nella giornata odierna compie un passo in avanti, anche se lo abbiamo visto in difficoltà durante questi test invernali e nel Day 2 è 12°. Fatica molto anche Honda, che vede il primo dei suoi piloti, Xavi Vierge, in 13esima posizione, mentre Iker Lecuona non va oltre la 17esima piazza.

Arranca Michael Ruben Rinaldi, che ha completato solamente 39 giri nella giornata odierna. Il portacolori Motocorsa è 14° davanti al compagno di marca e campione in carica. Il già citato Bautista è 15° e fatica così come Andrea Iannone. Test difficili quelli di Portimao per il pilota di Vasto, che dopo 75 giri è solo 16°.

Anche oggi, insieme ai piloti Superbike hanno girato i membri dell’Academy VR46. Pecco Bagnaia conclude il Day 2 davanti a tutti, seguito da Fabio Di Giannantonio. Terzo Franco Morbidelli, autore di una brutta caduta alla Curva 9, fortunatamente senza conseguenze, che ha costretto a esporre bandiera rossa (qui i dettagli). Quarto Marco Bezzecchi davanti a Enea Bastianini, mentre Luca Marini è sesto tra i piloti VR. Settima piazza per Celestino Vietti, con Andrea Migno in coda. Presenti anche Marc e Alex Marquez, che però non montavano il transponder e non hanno un tempo cronometrato.