SBK | Test Portimao: Bulega inarrestabile, suo il Day 1

Nicolò Bulega riparte da dove aveva lasciato: in prima posizione. Dopo aver dominato i test di Jerez, il pilota Ducati chiude davanti a tutti anche la prima delle due giornate di test a Portimao. Grande prestazione per il rookie, che tra i piloti Superbike è l’unico a infrangere il muro del 40, firmando un 1’39”913.

Ancora una volta, l’italiano del team Aruba è più veloce del compagno di squadra. Alvaro Bautista è infatti ottavo al termine del Day 1. C’è da dire che il campione del mondo in carica non ha girato con la gomma da tempo, lavorando solamente sul ritrovare le sensazioni in sella alla sua Panigale V4R. Lo spagnolo è alle prese con il recupero dall’infortunio di novembre e si sta concentrando sul feeling.

Con l’assenza dalle posizioni di vertice di Bautista, il primo rivale di Bulega è ancora una volta Toprak Razgatlioglu. Così come a Jerez, il turco si mostra competitivo in sella alla M 1000 RR. Dopo aver comandato la classifica dei tempi all’inizio della giornata, il pilota BMW conclude il Day 1 a soli 94 millesimi dal leader ed è secondo. Segue un altrettanto ottimo Jonathan Rea, che a Portimao è sceso in pista con i colori ufficiali presentati proprio ieri (qui la gallery Yamaha). Il nordirlandese si sta adattando bene alla Yamaha e chiude la giornata con il terzo crono.

Rea agguanta la top 3 proprio nel finale, strappando la terza posizione a un sorprendente Remy Gardner, che è quarto con la Yamaha del team GRT. L’australiano si mette tra i due portacolori ufficiali: Andrea Locatelli è infatti quinto con la R1 della formazione factory ed è autore di una solida giornata, con i test di Portimao iniziati meglio rispetto a quelli di Jerez, in cui sembrava aver faticato maggiormente.

Dopo le buone prestazioni dei test in Andalusia, Sam Lowes conferma le sensazioni positive: quasi non sorprende vederlo in sesta posizione alla fine del Day 1 a Portimao. Il britannico sta lavorando con la Panigale V4R del team Marc VDS e il debutto è fino ad ora più che soddisfacente. Lowes precede Michael van der Mark, settimo con l’altra BMW ufficiale.

Ottavo il già citato Bautista, mentre a chiudere il gruppo dei primi dieci troviamo Xavi Vierge, nono con la Honda, e Alex Lowes, decimo con la Kawasaki. Boccata d’ossigeno per le due Case giapponesi, che a Jerez avevano incontrato diverse difficoltà, ma a Portimao agguantano la top 10 relegando in 11esima posizione Bradley Ray in sella alla Yamaha del team MotoXRacing.

Giornata complicata per Danilo Petrucci che, dopo aver lamentato gli stessi problemi del 2023 dopo i test di Jerez, anche a Portimao è costretto a rincorrere. Il ternano del team Barni è solo 16°. Incalza Andrea Iannone, a 50 millesimi dal connazionale. Anche per il pilota di Vasto il Day 1 non è stato tutto rose e fiori e non va oltre la 17esima posizione. Grande fatica per Axel Bassani, che con la Kawasaki è subito dietro al portacolori Goeleven.

In occasione dei test Superbike, hanno girato a Portimao anche i piloti MotoGP della Academy, in sella alle moto stradali. Il migliore è Pecco Bagnaia, che con la Ducati Panigale V4S si è fermato sull’1’43”090, precedendo Luca Marini, secondo con la Honda. Seguono Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, terzo e quarto rispettivamente. Quinto Enea Bastianini. In pista anche Valentino Rossi, che è rimasto a un secondo e mezzo dal campione in carica MotoGP. Il Dottore ha ritrovato il suo vecchio rivale Marc Marquez, in pista anche lui con la Ducati stradale insieme al compagno di squadra Alex Marquez. La coppia Gresini ha girato senza transponder.