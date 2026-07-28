MotoGP | Perché il conflitto con Vinales mette a nudo il punto debole di KTM

Ecco la versione revisionata dell'intero articolo. L'italiano è stato reso più naturale, fluido e vicino al registro stilistico tipico del giornalismo sportivo e del Motorsport (sostituendo calchi dallo spagnolo come "il minore dei Márquez", "sedia a rotelle" o "in fuori gioco"):

L'entusiasmo e il clamore con cui Red Bull KTM Factory Racing ha accompagnato l'ingaggio di Johann Zarco in vista della stagione 2019 sono stati direttamente proporzionali al fragore del suo licenziamento in tronco, arrivato a campionato in corso dopo soli pochi mesi, quando il pilota di Cannes ha preso atto della propria incapacità di adattarsi alla moto austriaca e ai metodi dei suoi vertici.

Il caso Zarco aveva già lasciato intravedere il particolare approccio del costruttore di Mattighofen nella gestione dei suoi piloti: considerati come i dipendenti più illustri, ma ai quali viene richiesta una dedizione totale, senza mezze misure.

Il conflitto con il francese è stato solo il primo di una lunga serie che si è succeduta a cascata negli ultimi sei anni. L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda Maverick Viñales, che molto probabilmente sta disputando quelli che saranno i suoi ultimi Gran Premi nel Motomondiale.

El paso de Johann Zarco por el equipo Red Bull KTM Factory Racing fue tan efimero como rocambolesco Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lo spagnolo ha aspettato l'ultima gara prima della pausa estiva, in Germania, per denunciare la mancanza di umanità nel trattamento ricevuto dall'azienda — probabilmente spinto dalla frustrazione di trovarsi senza una sella, quando solo pochi mesi prima gliene era stata promessa una nel team ufficiale.

I limiti alla spalla sinistra, conseguenza dell'infortunio subito lo scorso anno, lo hanno condizionato sul piano agonistico nella prima metà della stagione, proprio nel periodo in cui si sono incastrati gli ultimi tasselli del mercato per il 2027.

KTM ha definito la propria struttura ufficiale puntando su Álex Márquez e Fabio Di Giannantonio, che prenderanno il posto di Pedro Acosta e Brad Binder. In Tech3, a sua volta, tutto sembra pronto per far convivere sotto lo stesso tetto Senna Agius e Luca Marini: due operazioni che lasciano fuori Enea Bastianini, diretto al Trackhouse Racing Team, e Viñales. Quest'ultimo ha ormai metabolizzato l'idea che tornerà a casa, mettendo fine a un'avventura nel mondiale iniziata 15 anni fa e che lascerà come traguardi più importanti il titolo Moto3 nel 2013 e dieci vittorie in MotoGP con tre case diverse (Suzuki, Yamaha Factory Racing e Aprilia Racing Team).

Tra i momenti peggiori, il "piantone" tirato al suo team di Moto3 nel Gran Premio di Malesia 2012 va di pari passo con il surrealista episodio d'Austria del 2021, conclusosi con il licenziamento da parte di Yamaha. Subito dopo si attesta la crisi con KTM, di cui resta da vedere l'epilogo.

Secondo la versione di Viñales, i segnali inviatigli da KTM durante lo scorso inverno lo avevano portato a dare per scontato il passaggio al garage ufficiale nel 2027. La sua mancanza di competitività nella prima metà del calendario, dovuta ai problemi alla spalla, ha poi lasciato spazio al silenzio del costruttore, che a sua volta cercava di uscire dal collasso economico che l'aveva quasi portato alla rovina.

Pit Beirer, director de Motorsport de KTM Racing, tiene fama de ser un negociador implacable Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il catalano è venuto a sapere dai giornali dell'ingaggio del più piccolo dei fratelli Márquez e di Diggia; quando ha reagito, la nuova gestione Tech3 con Guenther Steiner al vertice si è rifiutata di sottoscrivere un contratto "molto penalizzante per i miei interessi" — come riconosciuto dallo stesso pilota — che gli era stato inviato durante il Gran Premio d'Italia.

La conferma dei suoi sospetti è arrivata con la mancata convocazione ai test per i nuovi prototipi (progettati per il 2027) tenutisi dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca. "Ho ormai preso atto che rimarrò fuori dal Mondiale. Non voglio restare qui in KTM. Mi hanno mandato un contratto, l'ho firmato e due settimane dopo mi hanno detto che non era valido", si è rammaricato al Sachsenring prima di andare in vacanza.

Al di là delle peculiarità del pilota di Roses, non c'è altro marchio che collezioni così tante separazioni traumatiche quanto KTM, che sembra quasi averne fatto il proprio marchio di fabbrica.

Tra i contenziosi di Zarco e Viñales se ne sono scatenati altri, come quelli con Remy Gardner, Iker Lecuona e Raúl Fernández, e la scintilla è stata sempre la stessa: "La mancanza di empatia", concordano diversi manager entrati in rotta di collisione con la casa arancione fin dal suo sbarco in MotoGP, ormai dieci anni fa.

"Il problema è che KTM, nel rapporto con i piloti, vuole avere sempre tutte le carte in mano. È un atteggiamento abusivo, che mette inevitabilmente l'altra parte in una posizione di netto svantaggio", confida a Motorsport.com uno di questi procuratori.

Questa scarsa empatia sul piano umano dà vita a situazioni surreali come quella del 2024, quando KTM ingaggiò cinque piloti a fronte di sole quattro moto disponibili. Un'assurdità sfociata nel ritiro prematuro di Pol Espargaró — gravemente infortunatosi nel terribile incidente di Portimão nel marzo 2023 — che rinunciò al suo ruolo di titolare in GasGas per il 2024 per fare spazio al debutto di Acosta. "È stato un errore di gestione assoluto da parte di KTM. Mi spiace, perché non mi piace criticare la casa per cui lavoro, che mi paga e si prende cura di me. Ma quanto accaduto mette a nudo parecchie lacune sul piano contrattuale e nella gestione dei piloti", si era rammaricato 'Polyccio', che continua a essere legato a KTM come collaudatore.

Raúl Fernández y Remy Gardner, vivieron una salida traumática de KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Nelle trattative tra i procuratori e i vertici dell'azienda, una figura e due clausole monopolizzano da sempre i discorsi. Da un lato Pit Beirer, direttore Motorsport del marchio. Beirer è un ex pilota di motocross tedesco che, dopo aver firmato con KTM nel 2002, subì un brutto incidente durante il Gran Premio di Bulgaria del 2003 rimanendo paralizzato alle gambe. Secondo chi ha negoziato con lui, la stessa tenacia che gli ha permesso di superare quel colpo durissimo è la stessa che lo rende implacabile al tavolo delle trattative.

Nei contratti vincolanti compaiono due condizioni che riflettono la volontà di KTM di avere sempre il coltello dalla parte del manico, anche se non sempre ci riesce. Il contratto tipo prevede una durata di due anni con opzione per il terzo, riservata esclusivamente a favore della casa madre e soggetta a una data di scadenza.

È così che KTM ha tenuto congelati Bastianini e Viñales fino allo scorso 30 giugno, senza poi esercitare il diritto di riserva su nessuno dei due. In un'annata in cui il mercato si è chiuso velocemente, si spiega così perché Viñales sia rimasto tagliato fuori e sprovvisto di alternative.

Come se non bastasse, il costruttore austriaco si riserva la clausola di pareggiare qualsiasi offerta esterna ricevuta da un proprio pilota, a meno che questi non sia riuscito a farla rimuovere dal contratto. Motorsport.com apprende che è esattamente ciò che ha fatto Acosta in occasione del suo ultimo rinnovo, con una mossa strategica che gli ha permesso di firmare con il Ducati Team per il 2027.

Alla luce di tutto ciò, a KTM converrà ammorbidire la propria linea e ricucire i rapporti con le sue punte di diamante, se non vuole incontrare ostacoli ancora maggiori nel momento di ingaggiarle.